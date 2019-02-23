СЕГОДНЯ 09:08 2019-02-23T09:08:56+03:00

ДТП в Иркутске: один человек пострадал в столкновении двух иномарок на улице Новаторов. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одна из машин перевернулась, ее водитель был пьян [фото]

Изменить размер текста: A A

В Иркутске произошла авария с участием нетрезвого водителя. 21-летний молодой человек сел пьяным за руль «Toyota Camry». Проезжая по улице Новаторов в районе дома №22, он выехал на встречку и столкнулся с «Toyota Corolla». От сильного удара «Toyota Camry» перевернулась на крышу. Людям, находившимся в иномарке, помогли выбраться очевидцы ДТП.

- Один из пассажиров перевернувшегося автомобиля был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Водитель «Toyota Camry» был задержан с признаками опьянения.

Одна из машин перевернулась, ее водитель был пьян.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Во втором автомобиле, к счастью, никто не пострадал. Инспекторы ГИБДД изучают место аварии и выясняют подробности случившегося. Проводится проверка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения. Проверки начнутся уже сегодня 22 февраля. Подробнее.

Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области. Три года назад его уже ловили нетрезвым. Подробнее.

ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле. Он взял машину своей знакомой и решил прокатиться. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU