2019-02-22T13:28:15+03:00
Происшествия

ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле

Он взял машину своей знакомой и решил прокатиться
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле.ДТП в Ангарске: 17-летний подросток попал в аварию на чужом автомобиле.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В больницу Ангарска доставили водителя пострадавшего в ДТП, которое произошло на одной из городских улиц. Им оказался...17-летний подросток. Это случилось 18 февраля.

Инспекторы ГИБДД выяснили, что молодой человек взял автомобиль своей знакомой и решил на нем покататься. Парня не остановило то, что у него еще не было прав. Проехав по дворам, подросток осмелился выехать и на улицы, а потом и вовсе пошел на обгон. Однако неопытный водитель не справился с управлением и на «встречке» столкнулся с другим автомобилем.

- Парня доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – В отношении владельца машины и родителей подростка будут приняты меры.

Инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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