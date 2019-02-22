2019-02-22T03:31:48+03:00
Общество

23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения

Проверки начнутся уже сегодня 22 февраля
Мария КНЯЗЕВА
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23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьянения23 февраля в Иркутске: в праздничные дни полиция будет проверять водителей на состояние опьяненияФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В предстоящие праздничные выходные полицейские Приангарья усилят контроль за водителями на дорогах города.

- С 22 по 24 февраля сотрудники ГИБДД проведут на территории Иркутской области сплошные проверки автотранспорта, - сообщает пресс-служба МВД России по Иркутской области. – Они будут направлены на выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудники полиции отмечают, что с начала 2019 года в регионе произошло 93 ДТП с участием пьяных водителей. В результате этих аварий 3 человека погибли, 28 получили ранения.

Стоит напомнить также, что наказание за езду в нетрезвом виде - штраф в размере от 30 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством сроком от полутора до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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