ДТП в Иркутске: таксист сбил 13-летнюю девочку на Синюшиной горе

СЕГОДНЯ 13:02 2019-02-21T13:53:14+03:00

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Инспекторы ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, которая произошла на пешеходном переходе вблизи инфекционной больницы на Синюшиной горе. 50-летний водитель такси сбил 13-летнюю девочку. По словам очевидцев, мужчина пытался скрыться. И от него несло запахом алкоголя.

- Ребенка с ушибами доставили в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Уже известно, что у шофера не было водительских прав. Он лишился их в прошлом году за нетрезвую езду.

Полицейские проводят проверку случившегося ДТП. Проходить медосвидетельствование в день аварии, мужчина отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU