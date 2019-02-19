2019-02-19T15:38:12+03:00
Происшествия

Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске

Им оказалась 46-летняя женщина
ОЛЕГ ФЕДОРОВ
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Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске.Задержан водитель, сбивший 17-летнего подростка в Братске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Полицейские задержали водителя, который сбил 17-летнего парня на пешеходном переходе на улице Гагарина, а затем скрылся с места аварии. Им оказалась 46-летняя местная жительница.

- Женщина, находившаяся за рулем белой «Mazda CX-5», задержана, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Подросток был доставлен в больницу.

Сыщики выясняют детали случившегося. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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