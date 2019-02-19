Водителя, сбившего 15-летенего школьника, разыскивают в Братске

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-19T10:10:59+03:00

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В Братске ищут водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Это произошло вечером 18 февраля около 20.00 напротив дома №10 по улице Гагарина. Неизвестный внедорожник сбил подростка, когда он переходил дорогу по нерегулируемой «зебре».

- Предварительно известно, что это была белая иномарка,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Пострадавшего школьника доставили в больницу.

Инспекторы ГИБДД выясняют детали случившегося и ищут возможных свидетелей аварии, их просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Водителю, сбившего подростка, предлагают сдаться добровольно.

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ИСТОЧНИК KP.RU