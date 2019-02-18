2019-02-18T15:28:35+03:00
Общество

В Ангарске разыскивают женщину, подбросившую в роддом младенца

Она оставила ложные сведения о себе и сбежала
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В Ангарске разыскивают женщину, подбросившую в роддом младенцаВ Ангарске разыскивают женщину, подбросившую в роддом младенцаФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Ангарский роддом с ребенком на руках пришла молодая женщина. Осмотревшись по сторонам и заполнив бланки документов, она оставила новорожденную и сбежала. Это произошло днем 18 февраля около 15.50.

- Она написала вымышленные данные о себе, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Росси по Иркутской области. – После чего скрылась, оставив малышку.

Полицейские разыскивают бросившую ребенка ангарчанку. Всех, кто, что-либо знает о личности женщины, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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