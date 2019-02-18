ДТП в Иркутске: разыскивается водитель, сбивший 15-летнюю девочку в Топкинском

СЕГОДНЯ 06:49 2019-02-18T07:02:54+03:00

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В Иркутске разыскивают водителя, который сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Это произошло утром 18 февраля на переходе около дома №110 по улице Шевцова. Неизвестная иномарка сбила 15-летнюю девочку. Она переходила дорогу в положенном месте, но водитель не только не остановился перед пешеходом, но и уехал после столкновения.

- Предварительно известно, что автомобиль был белого или светлого цвета, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Девочку доставили в больницу.

Инспекторы ГИБДД выясняют детали случившегося и ищут возможных свидетелей ДТП, их просят обращаться в ближайшее отделение полиции. Водителю, сбившего школьницу, предлагают сдаться добровольно.

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ИСТОЧНИК KP.RU