ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин
Крупная авария произошла утром, 13 февраля на объездной дороге Байкальского тракта в Иркутске. По предварительной информации, водитель Тойоты Витц, который ехал в сторону города, на повороте в микрорайон Солнечный столкнулся со Шкодой Октавией, которая в свою очередь, протаранила ограждения и врезалась в два припаркованных автомобиля – Тойоту Короллу и BMW.
- Чтобы вытащить из салона водителя и пассажира Тойоты Витц, понадобилась помощь спасателей, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД «Иркутское». - После того, как пострадавших освободили с помощью спецтехники, с серьезными травмами их увезли в больницу.
Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности этого ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU