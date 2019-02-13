2019-02-13T08:30:08+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин

Авария произошла на объездной Байкальского тракта
Олег ФЕДОРОВ
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ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин. Фото: "группа ДТП"ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин. Фото: "группа ДТП"
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Крупная авария произошла утром, 13 февраля на объездной дороге Байкальского тракта в Иркутске. По предварительной информации, водитель Тойоты Витц, который ехал в сторону города, на повороте в микрорайон Солнечный столкнулся со Шкодой Октавией, которая в свою очередь, протаранила ограждения и врезалась в два припаркованных автомобиля – Тойоту Короллу и BMW.

- Чтобы вытащить из салона водителя и пассажира Тойоты Витц, понадобилась помощь спасателей, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД «Иркутское». - После того, как пострадавших освободили с помощью спецтехники, с серьезными травмами их увезли в больницу.

Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД, которые выясняют все подробности этого ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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