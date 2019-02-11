2019-02-11T12:11:28+03:00
Авто

Видео ДТП на железнодорожном переезде в Иркутске: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с поездом

В аварии пострадал водитель микроавтобуса [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Видео ДТП на железнодорожном переезде в Иркутске: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с поездом . Фото: "комсомольская правда"Видео ДТП на железнодорожном переезде в Иркутске: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с поездом . Фото: "комсомольская правда"
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Крупная авария ранним утром, 11 февраля, на несколько часов парализовала движение на улице Мира в Иркутске. Каким-то образом, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, проезжая железнодорожные пути, не заметил приближающийся справа тепловоз, а тот, в свою очередь не успел вовремя затормозить и протаранил немецкий фургон. От удара правая передняя часть автомобиля превратилась в груду металла.

Фото: группа "ДТП 38 RUS"

Фото: группа "ДТП 38 RUS"

- С ушибом лица водитель микроавтобуса доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в отделе пропаганды МУ МВД «Иркутское». – Его жизни ничего не угрожает.

Чтобы на месте аварии не собралась огромная пробка, прибывшие инспекторы ГИБДД регулировали движение вручную. Полицейские продолжают выяснять все причины происшествия. Не исключено, что водитель микроавтобуса перед столкновением решил проскочить пути, но не успел.

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Видео столкновения микроавтобуса и поезда в Иркутске.Видео: "Комсомольская правда"

ИСТОЧНИК KP.RU

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