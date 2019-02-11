Видео ДТП на железнодорожном переезде в Иркутске: микроавтобус Mercedes-Benz столкнулся с поездом

Крупная авария ранним утром, 11 февраля, на несколько часов парализовала движение на улице Мира в Иркутске. Каким-то образом, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz, проезжая железнодорожные пути, не заметил приближающийся справа тепловоз, а тот, в свою очередь не успел вовремя затормозить и протаранил немецкий фургон. От удара правая передняя часть автомобиля превратилась в груду металла.

Фото: группа "ДТП 38 RUS"

- С ушибом лица водитель микроавтобуса доставлен в больницу, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в отделе пропаганды МУ МВД «Иркутское». – Его жизни ничего не угрожает.

Чтобы на месте аварии не собралась огромная пробка, прибывшие инспекторы ГИБДД регулировали движение вручную. Полицейские продолжают выяснять все причины происшествия. Не исключено, что водитель микроавтобуса перед столкновением решил проскочить пути, но не успел.

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