ДТП в Иркутске: водитель микроавтобуса пострадал в столкновении с локомотивом
Крупная авария произошла ранним утром, 11 февраля во втором Иркутске. На улице Мира, водитель микроавтобуса Мерседес Бенц Спринтер, проезжая железнодорожные пути, не заметил приближающийся тепловоз, а тот, в свою очередь не успел вовремя затормозить и протаранил немецкий фургон. ДТП на несколько часов парализовало движение. Его пришлось вручную регулировать инспекторам ГИБДД. Сейчас устанавливаются причины происшествия.
- В аварии серьезные травмы получил водитель иномарки, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в отделе пропаганды МУ МВД «Иркутское». - Его госпитализировали.
Сейчас движение на улице Мира восстановлено. Полицейские продолжают выяснять все причины аварии.
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ИСТОЧНИК KP.RU