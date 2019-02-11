СЕГОДНЯ 08:44 2019-02-11T08:44:03+03:00

ДТП в Иркутске: водитель микроавтобуса пострадал в столкновении с локомотивом

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Крупная авария произошла ранним утром, 11 февраля во втором Иркутске. На улице Мира, водитель микроавтобуса Мерседес Бенц Спринтер, проезжая железнодорожные пути, не заметил приближающийся тепловоз, а тот, в свою очередь не успел вовремя затормозить и протаранил немецкий фургон. ДТП на несколько часов парализовало движение. Его пришлось вручную регулировать инспекторам ГИБДД. Сейчас устанавливаются причины происшествия.

- В аварии серьезные травмы получил водитель иномарки, - сообщили «Комсомольской правде» в Иркутске в отделе пропаганды МУ МВД «Иркутское». - Его госпитализировали.

Сейчас движение на улице Мира восстановлено. Полицейские продолжают выяснять все причины аварии.

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ИСТОЧНИК KP.RU