Задержан водитель, насмерть сбивший 76-летнюю женщину в Иркутске
Полицейские задержали водителя, который скрылся с места аварии возле дома №33 в микрорайоне Топкинский. Мужчина, сбил 76-летнюю женщину переходившую дорогу, когда сдавал назад. От полученных при ударе травм, пенсионерка скончалась на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.
- Личность водителя установлена, он задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его уже начали допрашивать.
Напомним, ранее полицейские призвали иркутянина добровольно явиться в полицию. Кроме этого сыщики попросили откликнуться возможных очевидцев аварии. Проводится доследственная проверка. Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU