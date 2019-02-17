2019-02-17T15:30:39+03:00
Происшествия

Задержан водитель, насмерть сбивший 76-летнюю женщину в Иркутске

Его допрашивают следователи
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Задержан водитель, насмерть сбивший 76-летнюю женщину в Иркутске.Задержан водитель, насмерть сбивший 76-летнюю женщину в Иркутске.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Полицейские задержали водителя, который скрылся с места аварии возле дома №33 в микрорайоне Топкинский. Мужчина, сбил 76-летнюю женщину переходившую дорогу, когда сдавал назад. От полученных при ударе травм, пенсионерка скончалась на месте ДТП еще до приезда скорой помощи.

- Личность водителя установлена, он задержан, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Его уже начали допрашивать.

Напомним, ранее полицейские призвали иркутянина добровольно явиться в полицию. Кроме этого сыщики попросили откликнуться возможных очевидцев аварии. Проводится доследственная проверка. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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