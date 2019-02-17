СЕГОДНЯ 10:57 2019-02-17T11:19:43+03:00

ДТП в Иркутске: полицейские разыскивают водителя, насмерть сбившего 76-летнюю женщину в Топкинском. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Инспекторы ГИБДД выясняют детали аварии, которая обернулась гибелью пешехода в Иркутске. Трагедия произошла возле дома №33 в микрорайоне Топкинский. Утром 17 февраля около 10.30 неизвестный водитель, сдавая назад, сбил 76-летнюю пенсионерку переходившую дорогу, после чего скрылся с места происшествия. Травмы, полученные женщиной, оказались смертельными. К сожалению, прибывшей бригаде скорой помощи оставалось только констатировать смерть пожилой иркутянки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/692342" frameborder="0"></iframe> ДТП в Иркутске: полицейские разыскивают водителя, насмерть сбившего 76-летнюю женщину в Топкинском.Момент аварии.ГУ МВД по Иркутской области

- Призываем водителя явиться добровольно, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возможных свидетелей аварии, просим обращаться в ближайшее отделение полиции.

Сыщики выясняют все детали случившегося, расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU