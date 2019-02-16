2019-02-16T07:38:07+03:00
Авто

Очевидцев ДТП, в котором погибла пенсионерка, разыскивают в Иркутске

10 февраля ее сбил водитель «Ниссан Вингроад»
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Очевидцев ДТП, в котором погибла пенсионерка, разыскивают в ИркутскеОчевидцев ДТП, в котором погибла пенсионерка, разыскивают в ИркутскеФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Иркутские полицейские разыскивают очевидцев и свидетелей ДТП, в котором погибла 85-летняя пенсионерка.

Эта авария произошла вечером, 10 февраля. Тогда водитель «Ниссан Вингроад», проезжая по улице Степана Разина в сторону улицы Российской, не успел затормозить и сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в районе дома №9, недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.

- По факту аварии возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всех, кто видел момент ДТП, в том числе водителей, проезжавших в это время на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, полиция просит обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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