Очевидцев ДТП, в котором погибла пенсионерка, разыскивают в Иркутске
Иркутские полицейские разыскивают очевидцев и свидетелей ДТП, в котором погибла 85-летняя пенсионерка.
Эта авария произошла вечером, 10 февраля. Тогда водитель «Ниссан Вингроад», проезжая по улице Степана Разина в сторону улицы Российской, не успел затормозить и сбил пожилую женщину, переходившую дорогу в районе дома №9, недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. От полученных травм пенсионерка скончалась до приезда скорой помощи.
- По факту аварии возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Всех, кто видел момент ДТП, в том числе водителей, проезжавших в это время на автомобилях, оборудованных видеорегистраторами, полиция просит обратиться в Главное следственное управление ГУ МВД России по Иркутской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полицейские изъяли 40 тысяч пачек нелегального табака на посту в Слюдянском районе
ИСТОЧНИК KP.RU