Грабитель напал на 84-летнего пенсионера в Иркутске

СЕГОДНЯ 15:21 2019-02-15T15:21:31+03:00

Сыщики не исключают, что за пожилым мужчиной следили

Изменить размер текста: A A

Обычный поход в магазин за продуктами обернулся ограблением для 84-летнего пенсионера из Иркутска. Когда дедушка зашел в подъезд своего дома, на него напал неизвестный преступник, силой вырвал у него сумку, в которой находились продукты, деньги и документы, и скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сыщики изучают записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские не исключают, что нападение было не случайным. Возможно, грабитель следил за пенсионером, выжидая пока тот получит пенсию и выйдет из дома. Расследование продолжается. Возможных очевидцев случившегося просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мошенник похитил 60 тысяч рублей у 72-летнего пенсионера в Иркутской области. Мужчина лишился своих сбережений, пытаясь продать дачу через интернет. Подробнее.

17-летняя девушка из Братска продавала наркотики через интернет. Полицейские задержали ее с поличным. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU