2019-02-15T15:21:31+03:00
Происшествия

Грабитель напал на 84-летнего пенсионера в Иркутске

Сыщики не исключают, что за пожилым мужчиной следили
Олег ФЕДОРОВ
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Грабитель напал на 84-летнего пенсионера в Иркутске.Грабитель напал на 84-летнего пенсионера в Иркутске.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Обычный поход в магазин за продуктами обернулся ограблением для 84-летнего пенсионера из Иркутска. Когда дедушка зашел в подъезд своего дома, на него напал неизвестный преступник, силой вырвал у него сумку, в которой находились продукты, деньги и документы, и скрылся.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Сыщики изучают записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские не исключают, что нападение было не случайным. Возможно, грабитель следил за пенсионером, выжидая пока тот получит пенсию и выйдет из дома. Расследование продолжается. Возможных очевидцев случившегося просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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