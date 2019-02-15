2019-02-15T07:12:34+03:00
Происшествия

Мошенник похитил 60 тысяч рублей у 72-летнего пенсионера в Иркутской области

Мужчина лишился своих сбережений, пытаясь продать дачу через интернет
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мошенник похитил 60 тысяч рублей у 72-летнего пенсионера в Иркутской области.Мошенник похитил 60 тысяч рублей у 72-летнего пенсионера в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На очередную уловку аферистов попался 72-летний иркутянин. Он рассказал сыщикам, что выставил в интернете объявление о продаже дачи, оценив свой участок в 850 тысяч рублей. На него откликнулся мошенник, который выдавая себя за покупателя, предложил внести залог.

Незнакомец убедил пенсионера пройти до банкомата. Во время диалога он ввел иркутянина в заблуждение. После чего 72-летний мужчина вместо того, чтобы получить деньги, сам перевел 60 тысяч рублей аферисту.

- Удалось отследить звонок, номер жулика зарегистрирован в Новосибирской области, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Сыщики выясняют все детали телефонной аферы. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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