Тормози или будем стрелять: угрожая автоматом, налетчики ограбили водителя в Иркутской области

СЕГОДНЯ 10:30 2019-02-14T10:45:39+03:00

Тормози или будем стрелять: угрожая автоматом, налетчки ограбили водителя в Иркутской области. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Лидера банды осудили на 7 лет, а двое его подельников получили по 6 лет лишения свободы

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В Иркутской области осудили банду налетчиков. Вооружившись автоматом, трое жителей Нижнеудинска решили выйти на федеральную трассу Р-255 «Сибирь». Под дулом автомата они остановили одного из проезжавших водителей и ограбили его. Когда бандиты отпустили запуганного мужчину, он обратился за помощью к сыщикам. В итоге полицейские смогли выйти на след грабителей и задержать их.

- Ущерб оценили в 130 тысяч рублей,- сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Двое нападавших получили по 6 лет колонии общего режима.

За решетку отправят и главаря банды, суд также признал его виновным. Следующие 7 лет он проведет в колонии строгого режима.

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ИСТОЧНИК KP.RU