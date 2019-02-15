17-летняя девушка из Братска продавала наркотики через интернет

СЕГОДНЯ 08:30 2019-02-15T08:30:51+03:00

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Жажда легкой наживы привела подростка на скамью подсудимых. 17-летняя девушка из Братска пытаясь заработать, не придумала ничего лучше чем…торговать наркотиками. Юная братчанка сама вышла на дилера и предложила ему свои услуги.

Связавшись через мессенджер, наркоторговец рассказал ей местоположение тайника с запрещенными веществами, которые девушка должна была перепродать через сеть аналогичных закладок.

- Полицейские задержали ее с поличным, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Братчанку обвиняют в покушении на сбыт наркотиков.

Сыщики смогли собрать достаточно улик для доказательства вины подростка. Расследование завершено, дело передано в суд. Который должен будет вынести ей приговор.

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ИСТОЧНИК KP.RU