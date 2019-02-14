Подросток из Братска получил ожоги, просыпав на себя ворованный порошок для очистки ванн

СЕГОДНЯ 13:21 2019-02-14T13:21:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Братске не подтвердилась информация о том, что в одном из районов города местные подростки вылили за шиворот 13-летнему мальчику концентрированное средство для устранения засоров в трубах. Сначала сообщалось, что школьник получил тяжелые ожоги и был доставлен в детскую городскую больницу.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, эта информация оказалась искажена. На самом деле, мальчик, который оказался воспитанником центра помощи детям, выходя из мини-маркета, незаметно для продавцов, прихватил средство для очистки ванн и унитазов, которые спрятал под одеждой за спиной. Как только он вышел из магазина, один из пакетиков разгерметизировался и причинил воришке ожоги.

Кроме того, выяснилось, что ребенок с 2017 года состоит на учете в полиции. Как только мальчика выпишут из больницы, его навестят инспекторы по делам несовершеннолетних, которые проведут с ним несколько профилактических бесед.

ИСТОЧНИК KP.RU