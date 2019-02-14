Жителя Братска осудили за повторную пьяную езду

СЕГОДНЯ 12:07 2019-02-14T12:07:26+03:00

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Не сделал выводов. В Братске местный житель отправился за решетку после того, как его во второй раз поймали пьяным за рулем автомобиля. Инспекторы ГИБДД остановили водителя «ВАЗ 21061», полицейские почувствовали от него запах алкоголя. Их подозрения подтвердились после того, как мужчина прошел медосвидетельствование.

- За 9 месяцев до задержания, его уже ловили за вождение в нетрезвом виде, - сообщили в пресс-службе Братского городского суда. – По совокупности приговоров его осудили на 6 месяцев колонии-поселения.

Вернуться за руль сразу после освобождения братчанин не сможет. На следующие три года его лишили водительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU