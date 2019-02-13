2019-02-13T06:26:19+03:00
Происшествия

Интернет-мошенника, продававшего несуществующие автомобили, задержали в Иркутске

Взяв предоплату с покупателя, аферист переставал выходить на связь
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Интернет-мошенника, продававшего несуществующие автомобили, задержали в ИркутскеИнтернет-мошенника, продававшего несуществующие автомобили, задержали в ИркутскеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Жулики продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. Сыщики задержали 24-летнего иркутянина, который размещал в Сети объявления о продаже автомобилей. Он под предлогом гарантии сделки вымогал предоплату от 3 до 15 тысяч рублей. Получив деньги, аферист удалял объявление и переставал выходить на связь. Так, на подобную уловку попался житель Ангарска, который перевел лжепродавцу 3 тысячи рублей за «Toyota Corolla». Мужчина поняв, что его обманули, обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Разыскиваются и другие возможные потерпевшие.

Следователи считают, что задержанные жулик может быть причастен и к другим аналогичным случаям. Всех, кто попадался на подобную аферу, просят обращаться в ближайшее отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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