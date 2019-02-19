ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки
Крупная авария произошла вечером 19 февраля на объездной дороге по улице Олега Кошевого в Иркутске. На виадуке столкнулись «Toyota Corolla», «Toyota Rav4» и «Toyota Fielder». Молодой человек, находившийся за рулем «Toyota Corolla» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Toyota Rav4». После чего седан зацепил «Toyota Fielder».
ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"
- Два пассажира «Toyota Corolla» и «Toyota Rav4» были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии.
Место столкновения. Фото: группа ДТП38RUS.
Инспекторы ГИБДД выясняют подробности случившегося и регулируют движение на месте столкновения. В полиции предупреждают о возможных заторах.
29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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ИСТОЧНИК KP.RU