2019-02-19T14:54:03+03:00
Происшествия

ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки

По предварительной информации, один человек погиб [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
Поделиться:
ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки. Фото: группа ДТП38RUS.ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки. Фото: группа ДТП38RUS.
Изменить размер текста:

Крупная авария произошла вечером 19 февраля на объездной дороге по улице Олега Кошевого в Иркутске. На виадуке столкнулись «Toyota Corolla», «Toyota Rav4» и «Toyota Fielder». Молодой человек, находившийся за рулем «Toyota Corolla» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Toyota Rav4». После чего седан зацепил «Toyota Fielder».

ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

- Два пассажира «Toyota Corolla» и «Toyota Rav4» были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии.

Место столкновения. Фото: группа ДТП38RUS.

Место столкновения. Фото: группа ДТП38RUS.

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности случившегося и регулируют движение на месте столкновения. В полиции предупреждают о возможных заторах.

29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутске: два человека пострадали в столкновении четырех машин. Авария произошла на объездной Байкальского тракта. Подробнее.

ДТП в Иркутске: разыскивается водитель, сбивший 15-летнюю девочку в Топкинском. Авария произошла на пешеходном переходе. Подробнее.

Шестилетний мальчик, скатившись со стихийной горки, попал под машину в Иркутской области. С переломом ребенка доставили в больницу. Подробнее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24