СЕГОДНЯ 14:32 2019-02-19T14:54:03+03:00

ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки. Фото: группа ДТП38RUS.

По предварительной информации, один человек погиб [видео]

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Крупная авария произошла вечером 19 февраля на объездной дороге по улице Олега Кошевого в Иркутске. На виадуке столкнулись «Toyota Corolla», «Toyota Rav4» и «Toyota Fielder». Молодой человек, находившийся за рулем «Toyota Corolla» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с кроссовером «Toyota Rav4». После чего седан зацепил «Toyota Fielder».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/692800" frameborder="0"></iframe> ДТП в Иркутске: на улице Олега Кошевого столкнулись три иномарки.Видео: группа ДТП38RUS.Предоставлено "КП"

- Два пассажира «Toyota Corolla» и «Toyota Rav4» были доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – 29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии.

Место столкновения. Фото: группа ДТП38RUS.

Инспекторы ГИБДД выясняют подробности случившегося и регулируют движение на месте столкновения. В полиции предупреждают о возможных заторах.

29-летний водитель «Toyota Corolla» погиб на месте аварии.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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ИСТОЧНИК KP.RU