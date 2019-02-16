2019-02-16T08:48:23+03:00
Авто

ДТП в Иркутске: автобус врезался в столб на улице Ленина

Фото с места аварии появилось в соцсетях
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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ДТП в Иркутске: автобус врезался в столб на улице Ленина. Фото: группа "ДТП 38 RUS".ДТП в Иркутске: автобус врезался в столб на улице Ленина. Фото: группа "ДТП 38 RUS".
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Пассажирский автобус пробил ограждение и врезался в столб в самом центре Иркутска, утром, 16 февраля. ДТП произошло на улице Ленина, в районе остановки «Художественный музей».

Фотографии с места аварии в соцсетях выкладывают случайные очевидцы. Сколько было пассажиров в салоне и пострадал ли кто-то из них, пока неизвестно. Автобус получил небольшие повреждения. Что стало причиной происшествия, выясняют инспекторы ГИБДД. Добавим, что рядом с автобусом также стоит троллейбус. Является ли он участником ДТП, неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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