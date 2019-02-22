2019-02-22T10:17:03+03:00
Происшествия

Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области

Три года назад его уже ловили нетрезвым
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области.Водителя, который дважды сел пьяным за руль, будут судить в Иркутской области.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В селе Дундай Боханского района остановили мужчину, находившегося за рулем автомобиля «ВАЗ-2121». Инспекторы ГИБДД, почувствовав запах алкоголя, предложили водителю «Нивы» пройти медосвидетельствование. Экспертиза подтвердила, мужчина был пьян. Это произошло в декабре 2018 года.

- Выяснилось, что ранее его уже задерживали за пьяную езду, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. – Тогда, в мае 2016 года мужчину осудили за отказ от прохождения от медэкспертизы. И лишили водительских прав на 1 год и 6 месяцев.

Сыщики возбудили уголовное дело за повторное нарушение правил дорожного движения. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и передала дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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