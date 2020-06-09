«Сын задыхался на глазах, а мы застряли в пробке»: иркутянин через соцсети нашел полицейских, которые доставили до больницы его ребенка и спасли ему жизнь

Сильная аллергия у 1,5-годовалого сына иркутянина Романа Климова Кирилла началась после того, как его во время прогулки ужалил шмель. Буквально через несколько минут мальчишка неожиданно начал покрываться сыпью и тяжело дышать. Так как живет семья под Иркутском, в деревне Малая Елань, родители малыша, чтобы не терять время, решили сами везти сына в детскую Ивано-Матренинскую больницу. Более 20 км по трассе проскочили быстро, а вот на въезде в город, на улице Олега Кошевого, попали в пробку.

- Был как раз конец рабочего дня, час-пик, машин много, к тому же на улице Сурнова шел ремонт дороги, вот и скопился затор, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Роман Климов. – Двигались мы не больше 20 км/ч. А Кириллу становилось хуже с каждой минутой. Лицо у него распухло еще сильнее - весь в сыпи, а главное, дышал он все труднее. Тут я увидел дежурящий на обочине экипаж ДПС. Сразу вспомнил, что уже читал истории, как полицейские быстро доставляли детей в больницу, вот и решил попросить их о помощи.

- Мужики, сыну плохо, помогите довезти без пробок, - обратился Роман к инспекторам.

Лейтенанты Владислав Харахинов и Анатолий Зверев быстро пересадили жену Романа в патрульную машину, включили проблесковые маячки и рванули в сторону больницы. По пути полицейские по громкоговорителю просили других автомобилистов уступить им дорогу и проскочили несколько светофоров на красный сигнал. Уже через 5-7 минут врачи Ивано-Матренинской больницы принимали маленького Кирилла из полицейской машины. Что могло случиться, если бы им по дороге не попался экипаж, Роман Климов даже и думать не хочет.

- По пробкам я добрался до больницы на полчаса позже, - говорит Роман. – Жена рассказала, что, когда они уже подъезжали к больнице, как у сына началось сильное удушье, он хрипел… Сейчас понимаю, что мы могли его потерять… Просто не успели бы довезти… Поэтому, в тот же день я написал в соцсетях пост, в котором поблагодарил полицейских, они спасли сыну жизнь! Правда, тогда еще не знал их имен, только номер экипажа. Что касается Кирилла, то он пролежал в больнице четыре дня. Врачи говорят, что была сильная аллергия. Сейчас с ним все хорошо.

Тот самый пост Романа в соцсетях увидели коллеги инспекторов. Вскоре узнало об этом и руководство регионального МВД. Наверняка, поступок сотрудников не останется без внимания и их поощрят. Ну а Роман Климов в ближайшее время собирается съездить в батальон ГИБДД, чтобы лично отблагодарить Владислава Харахинова и Анатолия Зверева, и пожать им руки за оперативную помощь.

- Мы ничего героического не сделали, - скромничают лейтенанты. – Просто, как и положено, помогли людям.

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