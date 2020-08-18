Выбрался из болота и отбился от медведицы: сибиряк босиком блуждал четыре дня по тайге и выжил

Вячеслав сразу после того, как его нашли полицейские. Мужчина бродил босиком. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Вот уже почти неделю 49-летний житель Баяндаевского района Иркутской области Вячеслав Копылов не выходит за порог собственного дома в селе Половинка. Впрочем, и ходить-то мужчине пока тяжело. Его израненные ноги болят настолько, что сибиряк не может даже спокойно спать. Ведь Вячеслав, заблудившись, четыре дня бродил босиком (!) по тайге.

Вообще потерялся в лесу Вячеслав Копылов очень необычно. Нет, он вовсе не отправился туда за грибами или за ягодами, как обычно бывает. Мужчине, который пока сидит без работы, предложили калым на лесной деляне. Трое суток посторожить в вагончике в 8 километрах от села Байша технику: КамАЗы, Уралы... За каждый день получил бы по 600 рублей. Но дежурство прервалось, даже не начавшись.

- В первую ночь я сильно захотел по нужде в туалет, - рассказывает корреспонденту «КП» -«Иркутск» Вячеслав Копылов. – Вышел на улицу и решил отойти чуть подальше от вагончика. А когда возвращался назад, видимо, побрел совсем в другую сторону. Там ведь темнота, толком ничего не видно, так и умотал вглубь леса.

Свой вагончик Вячеслав искал до самого рассвета. С восходом солнца, сторож понял, что находится совершенно в незнакомой местности. Никакой деляной с припаркованной техникой даже и не пахло. Лишь глухая тайга вокруг. Связь на телефоне не ловила. Мужчина сначала сильно перепугался, ведь ночью он не планировал надолго задержаться на улице. Поэтому вышел в тонком трико, футболке, легкой куртке и тапочках на босу ногу. Когда нащупал в кармане зажигалку, мужчина немного успокоился. Понял, что с ней у него есть шанс выжить, даже если в тайге придется задержаться.

- Что делать? Начал бродить, искать дороги, тропы, - продолжает Вячеслав. – В первый же день, вышел на поляну и встретил женщину, которая шла с корзинкой грибов. Ну, думаю, спасен. Говорю ей: «Я заблудился, помогите к людям выйти». Она на меня посмотрела, как на больного, ускорила шаг и ушла. Я за ней не пошел. Решил, вдруг испугается. Да и подумал, если она здесь ходит, значит, село поблизости, сам найду.

Но ни через час, ни через два, не через десять мужчина так и не набрел ни к одной деревне. Он понял, что нужно готовиться к ночлегу. Как назло, еще и желудок напомнил о себе. Вячеслав почувствовал сильный голод. Нужно было устроить себе хоть какой-то ужин.

- Наелся голубики, - говорит Вячеслав. – Еще грибов насобирал, в основном обабков. Вечером расположился около дерева. Нарвал веток, настелил себе лежанку. Кое-как развел костер и нажарил грибов. Даже вкусно получилось. А вот с водой было туго. Ручейков немного, пришлось хлебать из луж, и даже из болота.

На второй день жажда едва не привела Вячеслава к гибели. Он забрел в болото и провалился в него ногами. Выскочить-то он выскочил, но тапки потерял в трясине. Но и здесь мужчина не растерялся: обмотал ступни большими листьями, но они быстро порвались. Тогда Вячеслав оборвал рукава у футболки и завязал на ногах. Правда и так идти по лесу было больно. Хотя и это, признается сибиряк, не самое страшное, что произошло с ним во время «путешествия».

- Кажется, на третий день я встретил хозяев тайги, - говорит Вячеслав. – Навстречу вышли два маленьких медвежонка. Я даже приближаться к ним не стал. Понял, что их мамка где-то рядом. Сиганул под большое лежащее бревно и затаился. И тут выходит медведица. У меня вся жизнь перед глазами пролетела. Думаю, ну все, хана. У меня ведь в руках палка только была. Но косолапая меня не увидела, прошла мимо с детенышами. Как она не унюхала? До сих пор удивляюсь. Еще мне маленькая рысь попалась. Увязалась за мной. Трогать не стал, также побоялся, что ее мать выйдет и порвет меня.

Следующую ночь Вячеслав боялся сомкнуть глаз. Дремал минут по 15 и просыпался от каждого шороха. Ищут его или нет, он не знал. Ведь лесники, чью технику он охранял, отправились на три дня выходных, и возможно даже не знали, что сторожа нет на месте. Родные наоборот думали, что он дежурит. Правда, мысли отчаяться и сесть на место, уже изрядно уставший мужчина с израненными ногами от себя гнал. Говорит, все это время думал о трех своих детях. На четвертый день Вячеслав Копылов выбрел к дороге, по которой ехал экипаж полиции. Оказалось, что все это время пропавшего сторожа искали спасатели, волонтеры. Заявили о его пропаже родные.

Вячеслав и полицейские, которые его нашли. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Где бродил, Вячеслав он так и не понял. Полицейские выяснили, что дежурил он в 8 километрах от поселка Байша. А потерял ориентир и ушел от своей сторожки на расстояние 15 (!) километров. Где и ходил кругами.

- Когда увидел полицейских, чуть не заплакал, - говорит Вячеслав. – Первое, что попросил у них – закурить. Кстати, зажигалку, благодаря которой я четыре дня разводил костры и грелся, до сих пор не выпускаю из рук. Сохраню ее, теперь это мой талисман.

Удивительно, но переохлаждения в холодной тайге Вячеслав не получил. В больнице ему перемотали ноги, и он отправился домой. Мозоли болят до сих пор. Соседи подбадривают Вячеслава, мол, до свадьбы заживет.

- А я в ответ шучу, что от одной невесты уже сбежал, - смеется Вячеслав. – Имею ввиду медведицу в лесу. Пойду ли я еще в лес? Не-е, ни в коем случае! Меня туда под дулом пистолета не загонишь. Хватит с меня приключений. Всем грибникам хочу сказать, чтобы шли в лес подготовленными. Брали теплую одежду, обувь, еду, воду. Тогда не повторите мою историю.

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