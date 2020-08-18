Ищут четыре дня: грибник заблудился в лесу под Нижнеудинском

Помимо полицейских пропавшего ищут волонтеры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнеудинске уже четыре дня ищут пропавшего без вести местного жителя Василия Агальцова. Оказалось, что еще 13 августа, компания мужчин отправилась в лес в 30 километрах от города за грибами. На следующий день, Василий отошел от палаточного лагеря, и в одиночку отправился в лес за грибами. В назначенное время он так и не вернулся. Приятели сначала сами попробовали его найти, а затем обратились в полицию. Мужчину безрезультатно ищут с 14 августа.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают приметы пропавшего. На вид ему 40 лет, худощавого телосложения, рост 175 см, лицо овальное, карие глаза, на левой кисти татуировка в виде заглавной буквы «В». Был одет в лесной костюм, цвета хаки, черные кирзовые сапоги.

Сейчас сибиряка ищет полиция, спасатели, и волонтеры. Они прочесывают лес, а также окрестности ближайших сел и поселков.

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