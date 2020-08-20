Темно, вокруг - глухая тайга: чиновник спас двух школьниц, заблудившихся в 7 километрах от села

Дарма Цыбекдоржиев смог разыскать школьниц, которые ушли на 7 километров от деревни. Фото: личный архив героя публикации.

- В лесу заблудились две девочки 16 и 17 лет. Мы выезжаем из Гусиноозерска, пока доедем, уйдет время, вы можете пока своими силами начать поиски, координаты мы скинем, - с такими словами обратились сотрудники МЧС к главе села Ташир Селенгинского района Бурятии Дарме Цыбекдоржиеву. Мужчина посмотрел в окно и увидел, что солнце почти скрылось за горизонтом. На часах было восемь вечера.

- Я понял, что счет идет на минуты, ведь совсем скоро стемнеет, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Дарма. – Искать людей, чтобы дать им указание отправиться на поиски, было бесполезно. Попросил знакомых, но они сказали, что заняты. Я их понял, ведь большинство работящих мужиков сейчас на сенокосе. Решил действовать сам.

Оказалось, что заблудившиеся девочки пошли за грибами, да сбились с пути. Они сами попросили помощи у спасателей. Благо в прошлом году в селе поставили телефонную вышку, и сотовая связь там теперь ловит даже в лесу. Школьницы позвонили в МЧС и, как смогли, объяснили, где находятся. Примерные координаты передали главе Ташира.

- Забил их в карты в смартфоне, мне высветилось, что они бродят где-то в километрах 7-8 от села на восток, - продолжает Дарма Цыбекдоржиев. – Сел в свой личный грузовичок, доехал до окраины села и свернул на лесную дорогу. Приехал на место, но там никого…

Ну а дальше начался настоящий квиз. Глава села созвонился с девочками, и выяснилось, что они проходили мимо заброшенной фермы. А это совершенно в противоположной стороне. Кинулся туда, и снова – никого!

- Темно уже, кричу им в трубку: «Скажите, что еще видите, может, горы вокруг?», - продолжает сибиряк. - Они сказали, что да, виднеются, описали местность. Я представил, где это может быть, ведь знаю здесь каждый уголок. Приехал на место и тут уже девчонки увидели издалека свет фар и выбежали прямо к машине.

Вся спасательная операция заняла около часа. Дарма Цыбекдоржиев дал отбой спасателям и развез девочек по домам. Ну а они рассказали, что увлеклись сбором грибов, что и не заметили, как ушли вглубь леса на 7 километров. А дальше уже глухая тайга. Найти выход из которой ночью просто нереально.

Сам же Дарма Цыбекдоржиев, который работает на своей должности с ноября 2019 года, не считает, что совершил какой-то особый поступок. Говорит, что вся заслуга в телефонной вышке, которую поставили незадолго до его прихода. И это при том, что любой другой чиновник на его месте, мог бы просто сидеть в теплом кабинете и оттуда контролировать спасательную операцию.

- Не предлагает ли теперь руководство МЧС сменить работу и пойти служить к ним? – спрашиваем слугу народа.

- Нет, - смеется Дарма Цыбекдоржиев. – У меня навыков нет, просто я с детства живу в селе и знаю, как ориентироваться в лесу. А еще раз работаю главой, должен отвечать за каждого нашего жителя.

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