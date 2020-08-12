Сибиряк спас тонущего в карьере школьника

Сергей Васильев вовремя пришел на помощь мальчику. Фото: личный архив Сергея Васильева.

Свой выходной день 32-летний житель Шелехова Сергей Васильев решил провести с женой Анной и двумя детьми на теплом карьере на окраине города. Отдыхающих, несмотря на солнечный день на берегу не оказалось, и семья устроила пикник, наслаждаясь тишиной. Правда, вскоре, на берегу появились трое мальчишек лет 9-10. Они притащили с собой деревянную прогнившую деревяшку и начали над ней колдовать. Оказалось, ребята решили смастерить плот. Они привязали к ней пустые пластиковые бутылки и, почувствовав себя моряками, начали спускать на воду.

- Мы внимательно наблюдали за ними все это время, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» жена Сергея Васильева Анна. - Не успели мы обсудить с мужем, мол, почему такие маленькие дети гуляют без родителей, как произошло страшное. Эти трое пацанов умудрились отплыть на деревяшке от берега метров на 5-7. Вдруг, они начали сваливаться с нее. Двое успели оттолкнуться и оказаться рядом с берегом на мелкоте, а третий, упал в воду уже на глубине и начал барахтаться, перебирая руками. До дна ногами он не доставал и уже начал захлебываться. Нам стало понятно, что плавать он не умеет.

Анна успела сфотографировать тот самый плот, из-за которого едва не утонул ребенок. Фото: Анна Васильева.

Сергей тут же вскочил и побежал в воду. Друзья тонущего мальчика, в это время стояли на берегу, и от шока ничего не могли сделать, лишь крича ему: «Не умирай!» Но, мужчина подоспел вовремя.

- Плыть Сергею не пришлось, - продолжает Анна. – Вода ему была чуть выше груди. Получается что ребенку выше головы. Выбраться у него шансов не было бы.

Сергей достал мальчишку и вынес на берег. По словам Анны, едва не утонувший школьник даже не успел испугаться, и похоже, вообще не осознал, что с ним едва не произошла беда. Также как и его друзья. Ребята обсохли на берегу, и поев растущую неподалеку облепиху, спокойно пошли домой. Теперь, Анна и Сергей переживают, что троица может вернуться на карьер в другой день с новым самодельным плотом и повторить заплыв. А взрослых при этом рядом может вообще не оказаться.

Трое друзей после ЧП спокойно пошли домой. Фото: Анна Васильева.

- Хочется, чтобы родители объяснили своим детям, что купание без их присмотра опасно, - говорит Анна. – В соцсетях и СМИ я постоянно вижу новости, как тонут не только ребята, но и взрослые, которые бросаются их спасать. Даже страшно представить, что было бы, если бы эти пацаны начали тонуть все вместе на глубине. Тогда могла бы произойти трагедия. Теперь, когда будем отдыхать там, вообще не дадим ни одному ребенку войти в воду.

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