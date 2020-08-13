Мастер резьбы по дереву продает свои поделки, чтобы заработать на лечение больной жены

Резчик по дереву Игорь Перевалов из Куйтуна. Фото: личный архив Игоря Перевалова

- «Я мастер по дереву, уже 52 года своими руками делаю поделки. Никогда не стремился на них заработать, но сейчас хочу выставить на продажу. Мечтаю отправить любимую жену Катюшу, которая находится на инвалидности в санаторий. Но в родном поселке покупателей на свои изделия найти не могу. Может, вы поможете рассказать о моих работах, чтобы о них узнало больше людей. А то в популярные соцсети подать рекламу у меня денег нет».

Такое письмо на днях пришло в редакцию «КП-Иркутск» от 58-летнего жителя Куйтуна Игоря Перевалова. Этот простой сибиряк с добрыми глазами рассказал нам свою историю. Оказывается, его жена Екатерина уже пять лет страдает полиартритом (заболевание суставов, Прим. ред.). Из-за этого, женщине дали инвалидность, и работать она не может. Кости и суставы у нее начинают реагировать даже на погоду. У Екатерины начинаются боли. Что касается Игоря, то он за всю жизнь сменил несколько работ: преподавал труды в школе, вел кружок резьбы по дереву, трудился водителем.

У Игоря Перевалова большая коллекция оружия из дерева. Фото: личный архив Игоря Перевалова

- Мне сейчас устроиться в родном городе трудно, - говорит корреспонденту "КП"-"Иркутск" Игорь Перевалов. – Никуда не берут, мол, уже старый. Да и образования высшего нет, я ведь самоучка. Иногда перебиваюсь случайными заработками, но в основном мастерю поделки. Жена по инвалидности получает пенсию в 9 тысяч рублей. Сыновья и дочка немного помогают нам финансово. Но у них свои семьи. А я давно мечтаю сделать жене сюрприз. Отправить ее на лечение в какой-нибудь санаторий. Чтобы немного подлечилась, забыла о боли. Но финансово позволить мы это себе не можем. Еще ведь лекарства покупаем. Просить деньги просто так у незнакомых людей никогда не буду. Хочу честно заработать своим трудом. Вот и решил продавать свои поделки через соцсети. Говорят, там клиентов можно найти.

По совету дочери Игорь Перевалов научился пользоваться инстаграмом и два месяца назад завел свою страничку. Там он выкладывает образцы своих поделок, которых у него скопилось уже несколько десятков.

- Я даже делал выставку сувениров, - говорит Игорь. – К 75-летию Победы нарезал коллекцию оружия, техники. Есть шкатулочки в виде птиц, корабли, цветы и другие животные. По заказу могу сделать что угодно.

Если вы хотите приобрести у Игоря Перевалова его поделки, чтобы помочь заработать на путевку в санаторий для любимой жены, ссылка на его страницу в соцсети здесь.