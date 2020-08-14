Сибирячка, прикованная к инвалидному креслу, написала пьесу о любви и ее сюжет повторился в жизни

Вика и ее муж Евгений. Фото: личный архив Виктории Панасенко

Человек – сам творец своей судьбы. Если кто-то в этом все еще сомневается, то 21-летняя Виктория Панасенко из Улан-Удэ, точно знает. С рождения сибирячка страдает детским церебральным параличом, прикована к инвалидной коляске. О семье, муже даже не мечтала никогда. Здоровые и красивые и те не могут обрести счастье, а ей тогда на что надеяться? Так думала Вика. И всю нежность, чувственность, любовь, что прятала глубоко в душе, перенесла на бумагу. Несколько лет назад она написала пьесу – пьесу о настоящей любви, для которой нет преград. И кто бы мог подумать, придуманная ею история, точь-в-точь повторится в ее жизни. Ее будущий супруг – ее принц – сошел к ней с рукописных страниц.

Вика очень жизнерадостная девушка. Фото: личный архив Виктории Панасенко

УЧИТЕЛЯ ОБОРУДОВАЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПАРТУ

Вообще, назвать Вику «особенным» человеком, как говорят про людей, страдающих ДЦП, язык не поворачивается. Из видимых признаков разве что коляска. Впрочем, и сама она себя никогда не считала «другой». До сих пор помнит, как сильно переживала в первом классе, когда ей пришлось учиться не вместе со сверстниками, а на дому.

- Я ведь очень общительная с самого детства, - рассказывает корреспонденту "КП"-"Иркутск" Виктория Панасенко. – Мне хотелось сидеть на уроках с одноклассниками, а не в четырех стенах. Но родители посчитали, что так для меня будет лучше. Наверное, боялись насмешек других детей.

В 8 лет девочка отправилась в первую поездку - родители отправили в инклюзивный летний лагерь. Это место, где дети на колясках, отдыхают вместе с обычными. Там Вика нашла первых друзей. Воспитатели и учителя настолько поразились активностью и открытостью Вики, что предложили родителям перевести дочь в обычную школу. И мама с папой прислушались к совету.

- Школу я до сих пор вспоминаю с трепетом, - признается Виктория. – Меня все поддерживали. Учителя даже оборудовали специальное место за партой, чтобы было удобно сидеть. И с одноклассниками повезло, во всем помогали. Всегда могли пересадить с коляски, отвезти в другой кабинет.

Вика и не надеялась встретить свою любовь. Фото: личный архив Виктории Панасенко

ПЬЕСА

В школе Вика больше всего обожала литературу. И втайне от всех вынашивала идею собственного произведения. И вот в 10-м классе в школу для общения с ребятами пригласили художественных руководителей Русского драматического театра имени Бестужева.

- Они предложили попробовать написать пьесу, - говорит Виктория. – И пообещали отобрать лучшие варианты и поставить их на сцене на любительском уровне! Я загорелась идей и сразу крикнула: «Я участвую!». Нас даже освобождали от уроков, возили в театр, где мы могли спокойно писать. Мой сюжет был такой: главная героиня - 16-летняя Алиса, как и я, прикована к коляске. Все ее друзья находят свою любовь, а ей не везет. Но в конце пьесы ей признается в любви ее лучший друг, который и ей небезразличен. Но его чувства она отвергает, говорит: «Зачем тебе портить жизнь со мной?». Но настоящая любовь все побеждает и пара остается вместе.

Свадьба Вики и Евгения. Фото: личный архив Виктории Панасенко

«ТЫ МНЕ ПОНРАВИЛАСЬ, ХОЧУ С ТОБОЙ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

Сценарий Вики приглянулся театральным режиссерам, пьесу поставили в театре. Вика и радовалась, и огорчалась этому факту. Ведь была уверена, ее сказка так и останется сказкой, которой никогда не стать былью.

- В июне 2017-го мне в соцсетях написал парень Женя, - говорит Вика. – Сказал: «Ты мне понравилась, хочу с тобой познакомиться». Он был на три года старше меня. Говорил, что сам из Кургана и служит по контракту в армии в Бурятии. Я его словам не поверила. Выставленный фотографии на инвалидном кресле ведь он явно видел на странице, значит, понравиться ему не могла. Но Женя настаивал и даже попросил номер телефона.

- Сдалась Вика не сразу, - улыбается Евгений. – Я служил в Улан-Удэ, но в тот момент был в командировке в Чите. Сказал, что как вернусь, приеду к ней. Вика начала меня отговаривать, не верила. Но как только я вернулся в Бурятию, вместо своей части помчался к Вике домой.

Так с парнем познакомилась не только сама Вика, но и ее родители. Во время чаепития Евгений четко дал понять, его не смущает диагноз Вики, он готов строить с ней серьезные отношения. Родители девушки ему поверили. Пара все больше времени начала проводить вместе.

- Меня поразило то, как он ухаживал за мной, - говорит Виктория. – Раньше со мной так себя вели только мама с папой. Таскал меня на коляске на улицу, убирал за мной посуду, без слов понимал, что мне в данный момент нужно.

На свадьбе были лишь самые близкие друзья пары. Фото: личный архив Виктории Панасенко

«ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ!»

Весной 2018-го в один из вечеров Евгений как обычно пришел к Вике в гости. Во время ужина с родителями любимой неожиданно встал перед Викой на одно колено, достал из кармана коробочку с обручальным кольцом и произнес то, что мечтает услышать каждая девушка: «Выходи за меня замуж!».

- Я смутилась, ведь о женитьбе совсем не думала, - улыбается Вика. – Но, конечно, ответила «Да». На следующий день мы подали заявление в ЗАГС. По счастливому совпадению свадьбу гуляли 15 июня - ровно за год до этого в тот же день Женя мне впервые написал. Гостей позвали немного, были только мои родители и наши друзья.

Вместе Вика и Женя три года, из которых два женаты. Евгений уже уволился из армии, сейчас работает сборщиком-клепальщиком на авиационном заводе. Вика заочно учится на педагога-психолога в университете.

- Мечтаем о детях, но сначала мне надо доучиться, - смеется Вика. – И, конечно, еще будем советоваться с врачами. А пока водимся с моим 2-летним племянником Андрюшкой, которого часто приводят к нам в гости.

Вика и Евгений: "Мы любим друг друга!" Фото: личный архив Виктории Панасенко

«Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ВИКА!»

Недавно в молодой семье произошло важное событие. Пара, наконец, съехала от родителей Вики, сняли квартиру. Кроме того, добились выделения для Вики электроколяски.

- Задумываемся о своем жилье, будем брать ипотеку, - говорит Вика. – А также мечтаем вместе съездить в путешествие на море.

В свободное время Вика и Женя любят гулять. Муж в прямом смысле каждый день носит любимую на руках, признаются в любви.

- За три года я ни разу не пожалел о своем решении, - говорит Евгений. – Да, у меня были знакомые, которые отговаривали. Мол, если женюсь на девушке с ДЦП, испорчу себе жизнь. А я? Просто перестал с ними общаться. Благо, большинство сказали, что уважают мой выбор. Если любишь, коляска или что-либо иное не преграда. А я люблю мою Вику!

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