Сама ростом 115 см, а муж — 175: Тот случай, когда любимый каждый день носит свою Дюймовочку на руках

- Все женщины хотят, чтобы любимый всю жизнь носил на руках, - смеется 29-летняя сибирячка из Ангарска Татьяна Коршина. – Но они мечтают, а я так живу! Муж действительно носит меня на руках. Причем в буквальном смысле. Ведь я карлик, мой рост - всего 115 см.

На переменах отсиживалась в классе

- Врачи в роддоме маме предлагали отказаться от меня, узнав про инвалидность, - начинает рассказ Татьяна Коршина. - Но родители пресекли разговоры жестко: «Это наша дочь, какой бы она ни была». Ведь я их первый и единственный ребенок. Почему появилась такой на свет, не знаю. В семье ни со стороны матери, ни со стороны отца карликов нет. Доктора ответили: «Патология».

Таню родители не считали особенной, воспитывали как самого обычного ребенка: водили в обычный детский сад, затем в обычную школу.

- Первые три класса я вообще не выходила на перемену без надобности, отсиживалась в кабинете, - вспоминает Татьяна. - Дети тыкали пальцем, дразнили, в лучшем случае просто косились. А потом, видимо, ребята ко мне привыкли, и все изменилось. Друзья появились, с некоторыми общаюсь до сих пор.

Учиться в институте (девушка поступила на переводчика с китайского языка) было уже намного проще. Косые взгляды и там первое время Таня, конечно, замечала (чего греха таить, и сейчас на улице ловит), но как только однокурсники знакомились с Таней поближе, сразу забывали об особенности девушки. Она – хохотушка, открытый и искренний человек.

- После института я хотела уехать работать в Китай, но мама была категорически против, - признается Таня. - Сказала: «Украдут! Ты ведь такая маленькая - за себя постоять не сможешь». Пришлось искать работу в Ангарске.

А вот здесь уже возникли сложности посерьезнее. В открытую о неординарной внешности сибирячке не говорили, но намекали, куда бы она ни приходила на собеседование. Везде Таня получала отказ.

- Но в итоге повезло: меня приняли оператором в городскую справочную, - улыбается Татьяна. - Работа нравится, она связана с общением.

«Малыш перекроет легкие? Все равно рожаю!»

Ну а что на личном фронте?

- С парнями общалась, но больше по-дружески, - рассказывает Таня. - Серьезных отношений не было. Я зарегистрировалась на сайте знакомств, переписывалась, общалась. А потом один мужчина предложил встретиться. Переживала ли, как меня воспримет? Конечно! И поэтому сразу предупредила: «Я очень маленького роста». Думала, тут же исчезнет, а он наоборот: «Хочу увидеть вживую».

Будущий муж пригласил Таню не в ресторан, а просто на прогулку.

- Когда его увидела, обомлела - у него рост, как две меня: 186 см! Я дышала ему в пупок, - смеется сибирячка. - А его мои 115 не испугали, или виду не подал. Весь вечер бродили по улицам, болтали. На следующий день он снова написал, снова пригласил на свидание. Я все думала, как целоваться будем (смеется). И когда случился момент, он поднял меня на руки. Начали встречаться, потом жить вместе, но свадьбу не играли. А через 3 года отношений я забеременела…

Таня хотела этого настолько сильно, насколько и не хотела - боялась! После двух полосок на тесте в голове творился сумбур. А вдруг малыш родится карликом? А если возникнут осложнения? А не будет ли ребенок, если он все-таки появится на свет, стесняться маму и даже ненавидеть?

- Врачи предлагали прервать беременность - много было опасений, что не выношу, что малыш перекроет мне легкие. Но я отказалась от аборта, - говорит сибирячка. - Главное назначение женщины - материнство. Я мечтала испытать эту радость.

Отправляя девушку на УЗИ, врачи молились: «Лишь бы не двойня!» Обошлось. Таня с мужем ждали сына. Хлопот он маме не доставил, кроме токсикоза. В остальном беременность она перенесла идеально. Малыш подстроился: лежал в животе не головкой вниз, как все дети, а упирался макушкой в правые ребра, то есть перпендикулярно ей.

Вот так Татьяна собралась в роддом, за сыном. Фото: архив героини публикации.

- В декрет ушла только на 7-м месяце, - вспоминает Татьяна. - К тому моменту стала практически колобком: обхват живота 108 см при росте в 115! Можете такое представить? Сказать, что ходить было тяжело - ничего не сказать. Отсиживалась дома. А на 8-м месяце мне сделали кесарево. Родился здоровый младенец!

Первое время в семье все ладилось, а потом начались сложности: cсоры, препирательства и в итоге расставание. Причина банальна - глава семьи не хотел работать. Супруги ради сына пытались спасти отношения, даже на телешоу «Про любовь» ездили, которое на Первом канале вел известный музыкант Сергей Шнуров (туда их в 2016 году пригласили организаторы). Не помогло. По возвращении из Москвы Татьяна предложила мужу расстаться, и они разъехались.

Принял ее сына как родного

- Ребенок, конечно, остался со мной. Ему тогда было 3 года, - говорит Татьяна. - Мой мальчик стал для меня главной опорой и защитой. Знаете, на детской площадке, когда другие ребята спрашивают: «Почему у тебя мама, как ребенок?», гордо отвечает: «Мамы бывают разные, у меня - особенная».

После расставания с мужем Татьяна, конечно, переживала, но не отчаивалась. Cначала у нее появилось хобби.

- Помню, как впервые пришла на занятия танцами - гоу-гоу, а там все девушки как на подбор: высокие, стройные, с накачанными губами. Засомневалась: куда мне с ними равняться? - говорит Татьяна. - Но не бросила и стала изюминкой выступлений. Я всегда в центре, когда ставим номера!

Работала, посвящала себя ребенку, ходила на танцы и верила, что найдет новую любовь. И нашла…

«Привет! Меня зовут Рома. Я переезжаю из Забайкальского края в Ангарск, ищу здесь друзей. Может, встретимся, пообщаемся?» - пришло ей сообщение в соцсетях от симпатичного незнакомца 2 года назад.

«А давай!» - подумав немного, ответила Татьяна.

- На первой прогулке, как потом выяснилось, мы друг другу вообще не понравились, - смеется сибирячка. - Но общение продолжили. Ему было скучно и одиноко в новом городе, мне – тоже. Стали иногда переписываться. И оказалось, что мы очень похожи во взглядах на жизнь: оба учимся новому и развиваемся, любим природу и активный отдых, походы, путешествия. Не заметили, как влюбились!

Вместе - и в будни, и в праздники хорошо.

Вместе пара уже 2 года. Свадьбу не играли - говорят, им и так хорошо. Роман носит любимую на руках в прямом и переносном смысле слова: дарит цветы, конфеты, говорит комплименты, поддерживает и восхищается.

- Моего ребенка называет сыном, - признается женщина. - Они прекрасно поладили. Рома так верит в меня, это окрыляет. С ним я впервые стала самостоятельной, уехала из родительского гнездышка. С ним я покоряю горы, хотя всю жизнь избегала таких походов - не думала, что мне хватит сил забраться на вершину.

Сейчас оба работают: Роман изготавливает мебель из дерева на заказ, а Татьяна трудится оператором в охранном агентстве. С воспитанием ребенка помогает бабушка, так что у молодых остается время на себя.

Вся дружная семья в сборе. Фото: архив героини публикации.

Одежду укорачивает, до шкафов не достает

- Легко ли жить тем, кто маленького роста? - переспрашивает Татьяна Коршина. - Взрослым обычно я по пупок или по грудь. Конечно, это жутко неудобно. Во время общения люди часто наклоняются или присаживаются на корточки - это как знак уважения, что они хотят разговаривать не свысока, а на одном уровне со мной. Когда я с друзьями или родными, они без слов понимают, что мне нужно что-нибудь снять с верхних полок или помочь с сумками. Одной сложнее. В супермаркетах прошу других покупателей достать продукты с полок. Даже 5-летний сын до них уже дотягивается - благо, теперь есть кому помочь.

Одежда и обувь? У Татьяны 32 – 33-й размер ноги, туфли приходится покупать в детских магазинах. И это катастрофа - попробуй найди подходящие по стилю взрослой женщине! Выбирает долго. С одеждой проще: параметрами она не отличается от обычных девушек - у нее 42-й размер, если не считать, что все вещи приходится укорачивать.

Дюймовочка Татьяна - настоящая красавица. Фото: архив героини публикации.

- А если еду в путешествие, то в аэропорту вообще забавно: регистраторам приходится выглядывать через стойку, - смеется. - С чемоданами тоже помогают - они ведь мне по грудь. А вообще, есть и плюсы в том, чтобы быть маленькой: например, в междугородном автобусе я могу полностью вытянуть ноги и дать им отдохнуть. А еще мне не нужно платить за фитнес (смеется). Каждый день забираюсь по высоким ступенькам в маршрутки. Стала гибкой, даже на шпагат сажусь! Конечно, косые взгляды ловлю на себе постоянно, но научилась не обращать на это внимания. Я абсолютно счастливый человек.