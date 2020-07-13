Не знал, как выбраться из огненной ловушки: лесник спас олененка в сибирской тайге

Маленький пушистый клубочек, который метался из стороны в сторону, сотрудник Бичурского лесхоза в Бурятии Алексей Гнеушев заметил, когда с коллегами тушил крупный лесной пожар в районе села Билютай. Алексей отложил ранец с водой, и присмотревшись, увидел сквозь дымку, что по обгоревшей траве бегает крохотный олененок. Детеныш косули был совсем один, и судя по всему, не знал, как ему выбраться из окруженного пламенем лесного участка.

- Я огляделся, матери его нигде не было, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Алексей Гнеушев. - Наверное, он отстал от нее и заблудился. Понял, что малыша надо спасать. Рванул за ним, догнал и взял на руки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="350" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/790194" frameborder="0"></iframe> Лесник из Бурятии спас олененка в горящей тайге.Видео: предоставлено сотрудниками Бичурского лесхоза Бурятии

На руках Алексея олененок выглядел словно грудной ребенок. Малыш был все еще напуган и не понимал, что люди хотят ему помочь. Поэтому жалобно начал скулить и дергать лапами, пытаясь вырваться Тут и коллеги Алексея подошли. Пожалев кроху, мужики решили, что если отпустить животное прямо здесь, олененок, так и не найдя выхода из огненной ловушки, просто сгорит заживо.

- Нам всем так его жалко стало, - продолжает Алексей. – Решили, что не бросим. Так и держа олененка на руках, я отнес его подальше от пожара и выпустил. Еще проконтролировал, чтобы он побежал в чистый лес, где нет огня.

В следующие дни, пока Алексей Гнеушев вместе с коллегами продолжал тушить лесные пожары в этом районе, спасенного олененка, признается, они больше не встречали.

- Надеемся, что он все-таки нашел свою мать, - заключает Алексей. – И с ним все хорошо.

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