Сибиряк вместе с другом спасли ребенка, которого унесло на надувном фламинго в открытый Байкал

- Смотрите, ее же сейчас унесет в открытый Байкал. Прямо на глубину! - закричал 40-летний иркутянин Евгений Трубачеев друзьям, указывая куда-то вдаль! Вместе с девушкой и приятелями он отдыхал на берегу озера, в районе турбазы Сахюрта. Погода была прекрасная, но вдруг резко начала портиться. Небо закрыли черные облака, подул порывистый ветер. Компания засобиралась уходить с пляжа, когда Евгений увидел картину: розовый надувной фламинго, на котором без спасательного жилета сидела девочка лет пяти, стремительно уносило все дальше от берега. За фламинго, что есть силы, плыл мужчина, но никак не мог настичь. А малышка сидела на надувной игрушке и плакала.

- Мой друг Максим, сразу сиганул в воду, - рассказывает «КП» - «Иркутск» Евгений Трубачеев. - Я бросился за ним. Мы, уверенные в себе, гребли, все-таки оба раньше занимались плаванием и боксом, но ближе к нам девочка не становилась. Попутный ветер гнал фламинго, словно парус.

Девочка отдалялась с каждой секундой. Мужчина, который пытался спасти ребенка, успел доплыть до нее. Но в этот момент произошло страшное: малышка соскользнула с игрушки, упала в воду. Лишь каким-то чудом успела ухватиться ручонкой за фламинго и не ушла на дно. А глубина там приличная! Все происходило примерно в 150 метрах от берега. Тут подоспел Евгений, Максим находился еще в 3-5 метрах позади.

- Тот мужчина успел схватить девчушку, - говорит Евгений. – Говорю: «Давай мне ее, удержу». Он отдал, а я вижу, что сам-то он уже еле держался на воде. Вдруг выдает: «Плыть больше не могу». Я под водой начал поддерживать его ногой, а в руке держал ребенка. Хорошо, что Макс подоспел, схватил мужика, и мы поплыли в сторону берега.

Правда, это было непросто. Из-за ветра, который дул уже навстречу, грести руками, держать ребенка и держать взрослого мужчину, даже крепким друзьям Евгению и Максиму оказалось нелегко. К слову, из многочисленных очевидцев на берегу на помощь спасителям бросился лишь отец девочки и еще один мужчина. Они подплыли к Евгению и Максиму примерно на полпути.

- К этому моменту я уже почувствовал спазм в мышцах, да и силы заканчивались, - говорит Максим Попов. – Чувствовал, что сердце выпрыгивает из груди. Волн не было, но мы плыли против течения, из-за ветра. Казалось, что земля не приближается, а наоборот отдаляется. Да и вода прохладная была. Тем не менее, все без исключения, пусть и нахлебавшись воды, добрались до берега.

На суше, мужчины передали заплаканную девочку матери. А сами, совсем обессиленные, упали на землю и еще полчаса приходили в себя. Про неравнодушие мужчин, может, так никто и не узнал, если бы девушка Евгения не рассказала о случае в популярном паблике в соцсетях «Сводка38».

- Я не хотел огласки, но раз уж так произошло, то хочу, чтобы история послужила уроком, - заключает Евгений. – Если бы нам с Максимом тоже охотнее помогали люди, которые стояли на берегу, мы бы справились быстрее.

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