Сибиряк погиб, спасая двух тонущих девочек

Очередной жаркий день 22 июня, 39-летний житель Улан-Удэ Дмитрий решил провести у реки в компании своей любимой женщины и старшего брата. Мужчины, которые обожали рыбалку, приехав на берег Селенги, в районе городского моста, сразу забросили удочки в воду и стали ждать улова. Они так увлеклись, что даже не заметили, что отдыхавшие неподалеку две девочки лет 13-14 решили освежиться и отправились купаться. Через несколько минут Дмитрий с братом услышали крики подростков.

- Помогите, тонем! – закричали девочки, бултыхаясь в воде, в 15 метрах от берега. Дмитрий, стоя на берегу, кинул удочку в сторону и в чем был, бросился в речку спасать детей. То, что было дальше, со слов брата Дмитрия, рассказывает его двоюродная сестра Марина.

- Дима быстро доплыл до девочек, - рассказывает «КП-Иркутск» Марина. – И начал выталкивать их в сторону берега, крича брату: «Вытаскивай их, вытаскивай!». Тот тоже прыгнул в воду и помог подросткам добраться до берега. Оглянувшись, он увидел, что Димы на поверхности нигде нет. Начал нырять, но найти его нигде не смог.

Как оказалось, Дмитрий попал в водоворот и сильное течение. Помочь девочкам он успел, а у самого выбраться сил у него не хватило. Мужчина сам оказался под водой. Спасти его шансов не было. Дети же, оказавшись на берегу, сразу схватили свои вещи и убежали.

- Брат Димы кричал им: «Девочки, позвоните в МЧС!», - продолжает Марина. – Но те даже не оглянулись. Наверное, были в шоке.

Ищут спасенных подростков уже больше недели. Из примет разве что примерный возраст девочек. Следователи просят их позвонить или явиться в отдел по Советскому району, чтобы рассказать подробности случившегося.

- Никакой ответственности им не грозит, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Экспертиза показала, что мужчина утонул из-за несчастного случая. Никаких следов насильственной смерти нет.

Ну а с погибшим Дмитрием простились на днях в Улан-Удэ. На похороны приехали родственники и друзья из его родного села Ехэ-Цаган. Директор школы, в которой учился мужчина, а также его классный руководитель теперь называют Дмитрия героем. Они даже организовали сбор денег для помощи родным погибшего.

- Дима был отличным плотником, - говорит Марина. – Занимался строительством. А еще он запомнится всем очень добрым и спокойным. В жизни ни на кого не накричал. В последнее время Дима ухаживал за больным отцом и сестрой-инвалидом. Обожал племянников. А вот своих детей завести не успел. Надеюсь, что спасенные девочки все же объявятся, чтобы по-человечески просто сказать спасибо его брату.

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