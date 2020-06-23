Рыбак из Бурятии погиб, спасая тонущих подростков

- «Помогите, тонем!». Громкие крики подростков 39-летний житель Улан-Удэ услышал, когда вместе с женой и братом рыбачил на берегу реки Селенга под мостом. Буквально в 15 метрах от берега он увидел, что в воде начали тонуть две девочки лет 13-14, которые двумя минутами ранее зашли в воду, чтобы искупаться.

Рыбак, тут же бросил удочку и вместе с братом кинулся в воду, спасать детей. Вдвоем они быстро доплыли до девочек и стали выталкивать их берегу. Но до суши добрались не все. Сам мужчина, который первым бросился на помощь, неожиданно попал в водоворот и сильное течение. Еще секунда, и он сам оказался под водой. Спасти его шансов не было. Его брат сумел помочь девочкам выбраться на сушу. Те сразу схватили с берега свою одежду, и даже не отблагодарив своего спасителя, который звонил в МЧС, убежали. Сейчас их разыскивают следователи.

- По факту гибели мужчины начата проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии. – Мы просим спасенных девочек, оказавшихся очевидцами происшествия, явиться в следственный отдел по Советскому району и рассказать об обстоятельствах несчастного случая.

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