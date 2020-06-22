2020-06-22T15:20:33+03:00
Происшествия

1,5-годовалый мальчик утонул в реке в Бурятии

Родители не заметили, как он подошел к берегу
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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1,5-годовалый мальчик утонул в реке в Бурятии1,5-годовалый мальчик утонул в реке в БурятииФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Трагедией закончился отдых у реки Убукун, недалеко от бурятского улуса Харгана. 19 июня компания из 7 взрослых и 12 детей выехала на берег, чтобы подышать свежим воздухом. Одна из семей взяла с собой 1,5-годовалого сына. В поездке малыш уснул на заднем сиденье автомобиля. Приехав на место, родители не стали его будить, отвлеклись и начали обустраивать стоянку. Через несколько минут мальчик проснулся, выбрался из машины и пошел к реке. Не удержавшись на крутом берегу, он упал вниз в воду и утонул. То, что малыша нет в салоне, родители заметили через несколько минут. Они стали его искать и вскоре на берегу нашли его соску, а затем ниже по течению обнаружили тело.

- По факту гибели ребенка начата доследственная проверка, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

Сейчас следователи выясняют все подробности случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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