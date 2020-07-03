Пилот вертолета спас трех детей, которые едва не утонули в Байкале

«Помогите, спасите!» – крики троих детей, купающихся в Байкале, пилот вертолета Станислав Данилов услышал, когда находился на берегу озера в Северобайкальске. В тот день у мужчины выдался выходной, и он решил провести его на природе. Внезапно поднялся ветер, его порывами подростков стало относить все дальше на глубину. А дальше раздались раскаты грома, началась гроза. Тучи сгущались, ветер усиливался. Пилот понял – шансов спастись у детей нет. На плаву держались только благодаря какой-то деревяшке. Ее принесло волной и ребята успели за нее ухватиться.

- Я спешно достал телефон, набрал номер МЧС, спасатели сказали, что выезжают, - рассказывает "КП-Иркутск" Станислав Данилов. – Но я понял, медлить не стоит. Детей относило все дальше от берега. Стал думать, как их вытащить до приезда МЧС.

Плыть самому было бессмысленно. Троих подростков на себе Станислав бы не вытащил. Пилот решил найти лодку. На берегу, как назло, ни души - ни отдыхающих с лодками, ни рыбаков. Тогда мужчина побежал в гостиницу неподалеку.

- Там детей от берега уносит, нужно спасать, у вас есть лодка с мотором? - спросил Станислав у администратора за стойкой.

И таковая нашлась! Сотрудники отеля помогли Станиславу вытащить моторку к воде. К этому моменту ребят отнесло уже примерно на 500 метров от берега. Они продолжали кричать и звать на помощь. Еще бы несколько минут, и они вообще могли пропасть из виду. Ветер нес их на середину Байкала. Станислав добрался до них за две минуты, затащил в лодку и доставил на берег в целости и сохранности.

- Они разве что испугались и замерзли, - говорит Станислав.

Спасатели отметили, что благодаря Станиславу Данилову удалось избежать гибели детей. Фото: соцсети.

Когда дети были уже на суше, прибыли спасатели. Выяснилось, что трое ребят 14 и 15 лет решили искупаться там, где это запрещено. Теперь их родителям предстоит профилактическая беседа с инспекторами Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС), а Станислава ждет похвала от МЧС.

- Наше руководство уже рассматривает вопрос о поощрении мужчины, - рассказывает начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Бурятии Николай Зайцев. – Благодаря его решительности удалось избежать трагедии.

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