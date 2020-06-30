2020-06-30T15:46:43+03:00
Общество

Вытащил друга из водоворота, а сам утонул: школьника посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

Указ о награждении Аюра Балдандоржиева из Бурятии подписал Владимир Путин [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Аюр Балдандоржиев первым бросился в воду спасать друга. Фото: соцсетиАюр Балдандоржиев первым бросился в воду спасать друга. Фото: соцсети
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Спустя 2 года в комнате 15-летнего Аюра Балдандоржиева из бурятского села Иволгинск все по-прежнему: на кровати - его вещи, на стене - грамоты и медали за спортивные достижения. Нет только его самого… Школьник трагически погиб 25 августа 2018 года. Не по годам смелый мальчишка первым бросился в реку спасать друга, который тонул. Парень сам точно не выкарабкался бы… Аюр сумел вытащить его на поверхность, а сам выбраться не смог… На днях Владимир Путин подписал указ о награждении героя медалью «За спасение погибавших». Посмертно.

- Сын был очень спортивным, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» мама Аюра Балдандоржиева Баярма. – Занимался волейболом, баскетболом. С 5 класса накопил кучу грамот и благодарственных писем. Он и помимо спорта вел здоровый образ жизни. Следил за правильным питанием, диетой. После школы собирался поступить в институт физической культуры и стать тренером…

Место, где произошла трагедия. Фото: СУ СК России по Бурятии

Место, где произошла трагедия. Фото: СУ СК России по Бурятии

В тот день 25 августа 2018-го ничего не предвещало беды. Аюр вместе с ребятами из школьной волейбольной командой отправился на сельские соревнования в село Оронгой. Приехали утром, игры же были запланированы после обеда. На улице жара и парни всей гурьбой пошли купаться на местную речку Оронгойку. Река неглубокая, течения нет, - в общем-то никакой опасности. Если бы не одно но – мальчишки решили плавать около автомобильного моста, а там водовороты… Юные волейболисты этого не знали.

- Сын уже почти вышел на берег, когда услышал крики о помощи, - продолжает Баярма Балдандоржиева. – Оглянулся и увидел, что один из ребят тонет. Аюр развернулся и ринулся в воду. За ним бросился еще один парень. Вместе им удалось доплыть до приятеля, поднять его на поверхность и вытолкнуть в сторону берега. Парни в итоге выбрались, а вот Аюр попал в водоворот. Плавал он отлично, но, видимо, растерял силы и спасти себя их уже не хватило…На глазах у всей команды Аюр ушел на дно.

Аюр обожал спорт и вел здоровый образ жизни. Фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

Аюр обожал спорт и вел здоровый образ жизни. Фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

После трагедии одноклассники Аюра не забывают его мать. Приходят в гости постоянно, поздравляют со всеми праздниками. Ребята ведь с первого класса учились вместе. Спасибо Баирме Балдандоржиевой за воспитание сына сказали тогда и говорят до сих пор не только родители спасенного мальчика, но и все жители деревни. О поступке Аюра там знают все.

Помимо спорта Аюр увлекался робототехникой, и помогал маме присматриваться за младшей сестренкой.

- После его смерти я нашла в его столе блокнот, - говорит мама. – Там он писал о своих целях. В 2018-м он хотел: «Избавиться от лени, исправить все плохое в себе, научиться готовить», а в 2019-м: «Прочитать 20 книг, допрыгнуть до баскетбольного кольца, отжиматься, как Супермен и играть в волейбол, как Бог».

Цели, которые Аюр ставил перед собой на 2018 год. Фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

Цели, которые Аюр ставил перед собой на 2018 год. Фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

Указ о посмертном награждении Аюра Балдандоржиева Владимир Путин подписал 29 июня. 2 июля маме мальчика в местной администрации вручат медаль за смелость и решительность, которые ее сын проявил при спасении людей в экстремальных условиях. Так говорится в тексте указа Президента России. Все документы на награду матери погибшего героя помогала собирать мать одного из одноклассников Аюра Мария Мангутова.

- Хотелось, чтобы о поступке Аюра помнили и знали во всей стране, - говорит Мария Мангутова. – Он ведь принял весь удар на себя. Получилось, что тонущий мальчик, когда его спасали, сам того не осознавая, в панике начал топить спасителей. В этот момент Аюр подставил себя, вытолкнул их…

Аюр незадолго до гибели. Фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

Аюр незадолго до гибели. Фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

В планах одноклассников Аюра и их родителей сделать памятную табличку на здании школы, в которой учился Аюр. С наградой от президента это сделать вполне реально.

- Маму Аюра мы поддерживаем, как можем, - говорит Мария. – Помимо дня рождения Аюра и дня памяти о нем, мы все вместе начали отмечать день спасателя. Это теперь наш общий праздник.

Цели на 2019-й. фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

Цели на 2019-й. фото: предоставлено Баярмой Балдандоржиевой

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ИСТОЧНИК KP.RU

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