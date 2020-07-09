Ела шишки и пряталась от медведя: фитнес-тренер четыре дня выживала в сибирской тайге

Вместо уютного спортзала с гантелями и тренажерами – поля, горы и лес, а вместо белковой пищи с протеином – сухие шишки и вода из ручейка. Пожалуй, главную тренировку в своей жизни пришлось в минувшие выходные перенести фитнес-тренеру из Иркутска Оксане Сове. Женщина заблудилась во время похода в горы и четыре дня одна выживала в дикой природе без еды и воды.

Селфи у озера

- Друзья-спортсмены пригласили меня в поход на пик Чекановского, - рассказывает корреспонденту «КП» - Иркутск» Оксана Сова. – Он находится недалеко от пика Черского – популярного у туристов. Я с радостью согласилась. Вечером, 3 июля мы остановились на ночлег на базе «Метеостанция», а в 4 утра 4 июля отправились в путь. Я сразу предупредила, что до самого пика не дойду, связка на ноге побаливала. По дороге свернула на озеро Сердце, где давно мечтала побывать.

Озеро Сердце поражает своей красотой. Фото: личный архив Оксаны Совы

К слову, это высокогорное озеро, получившее свое название из-за очертания, действительно невероятно красиво. Оно расположено на Хамар–Дабане у южного подножия пика Черского. В водной глади озера отражается небесная высь, а на побережье Сердца цветут красивейшие цветы. Вот и Оксана решила провести на берегу озера весь день. С друзьями договорилась встретиться тем же вечером на турбазе.

- Идти одна я не боялась, на озере всегда много туристов, - продолжает Оксана Сова. – Тем более было еще раннее утро и вагон времени. Я сначала дошла до пика Черского. Полюбовалась красотами сверху и спустилась к озеру Сердце. Накупалась, назагоралась, наделала фотографий.

Оксана Сова перед тем как заблудиться. Фото: личный архив Оксаны Совы

Тропа в никуда

В 14.00 Оксана отправилась в обратный путь. Рассчитывала прибыть раньше друзей и приготовить ужин. Пошла по тропе, которую ей подсказали туристы. Женщина прошагала ровно два часа, но знакомых видов, по которым она шла утром, не заметила. Оксана засекла время и решила вернуться обратно к озеру.

- Иду два часа, а озера все нет, - говорит Оксана. – Тут я и начала понимать, что заблудилась. Телефон связь не ловит. Кроссовки промокли насквозь. До заката солнца остаются считанные часы. Боясь бродить в темноте, решила оставаться на ночлег.

К слову к ночевке в лесу спортсменка была не готова вообще. На ней были лишь тренировочные лосины, майка, тонкая мастерка и купальник. Теплую одежду, как и еду, женщина не брала, захватила только шейкер с водой. Начав вытряхивать рюкзак, Оксана нашла зажигалку, которая завалялась там после прошлого похода. Оксана села под перевернутое дерево с корнями, набрала сухие пихтовые ветки, и с трудом развела костер.

- Чтобы не замерзнуть, перемотала ноги эластичными бинтами, но все равно было холодно, - говорит Оксана. – Ночью я постоянно просыпалась, чтобы поддерживать костер. Утром встала и вновь начала бродить в поисках выхода. Но ничего не нашла. Поняла, что просто блуждаю по кругу. Нашла кедровые шишки, сняла шкурку и ела орешки и хвою. Еще оставляла опознавательные знаки - наматывала бинты на деревьях.

Кстати, на второй день Оксана все-таки встретила в лесу живую душу. Правда, был это не турист или спасатель, а хозяин тайги.

- Присела я на бревно, попить водички, и вижу, что метров в 50 от меня на другом берегу речки, медведь точит свои когти о дерево, - говорит Оксана. – Хорошо, что я не закричала. Просто замерла и в шоке сидела, смотрела на него. Он был ко мне спиной и в мою сторону даже не посмотрел. Почесался и ушел.

Озеро Сердце чистое и очень теплое. Фото: личный архив Оксаны Совы

Прощание с жизнью

Ко второй ночи на сырой земле спортсменка подготовилась уже более серьезно. Заранее выбрала место ночлега, набрала сухих веток и дров. Натаскала камней, чтобы обложить ими костер и затем греться. Когда костер прогорал, Оксана расчистила золу и спала на теплой земле. Проснувшись на третий день, крепкий и тренированный организм спортсменки сказал ей, что больше ходить он не сможет.

- Я почувствовала, что сил у меня нет, ни физических ни моральных, - говорит Оксана. - Началась истерика. Кричала на весь лес: «Отпустите меня отсюда, я хочу домой, к детям». Даже мысленно прощалась с жизнью. Когда вечером у меня под ногами задрожала земля, думала, начались галлюцинации. Как оказалось, это было землетрясение (в Иркутской области действительно были зафиксированы толчки в 3-4 балла, - Прим. ред.) Но все-таки взяла себя в руки. Сказала сама себе: руки, ноги есть, зажигалка работает, на улице не зима. Да и организм уже перестроился, так почему, черт возьми, я не смогу провести здесь еще какое-то время. Ведь я понимала, что меня ищут.

Отличная физическая форма помогли спортсменке выжить. Фото: личный архив Оксаны Совы

Спасение

Просидев весь день на одном месте, и хорошенько отдохнув, уже на четвертые сутки, Оксана встала в 5 утра и все-таки рискнула пойти в гору, чтобы оттуда увидеть, в какой стороне находится озеро Сердце. И не зря. Взобравшись, женщина поблуждала несколько часов и заметила вдалеке кусочек знакомой красоты, где четыре дня назад делала селфи.

- «Спасена!», - крикнула сама себе Оксана. По пути, признается, уже начала терять сознание от палящего солнца. Упасть и не вставать, не давали лишь мысли о том, что помощь где-то рядом. Так и вышло, подходя к воде, Оксана увидела вдалеке людей. Оказалось, это были спасатели.

- Они крикнули: «Это ты Оксана Сова?», - говорит спортсменка. – Я в ответ: «Да!». А они: «Тебя полгорода уже ищет, а мы тебя уже похоронили!».

Оксана Сова: "Поняла, что у меня много друзей и знакомых, которые переживали все эти дни"

Спасатели, которые уже запускали в воздух дрон, сразу накормили Оксану, напоили чаем, выслушали ее историю приключений и доставили на базу, где женщину уже ждали друзья. Два дня фитнес-тренер пролежала дома, приходя в себя. Все это время от Оксаны не отходили ее сын и дочь, которые хоть и переживали за нее все четыре дня, но верили, что мама вернется живой.

- Я потеряла 5 кг, - говорит Оксана. – Думаю, меня спасла моя физическая подготовка. А пережить голод помог запас белков в мышцах. Еще я вытащила из уха клеща. Даже не знаю, укусил он меня или нет. Вот только сдала анализы. Какой вывод сделала для себя? Знаете, раньше перед походами, всегда думала, что со мной никогда ничего не случится. И так рассуждают многие. Нужно учиться на чужих ошибках. Надеюсь, моя история, спасет кого-нибудь в будущем. А еще поняла, что у меня много друзей и знакомых, которые действительно переживали все эти дни.