Иркутский фитнес-тренер Оксана Сова пропала без вести

6 Июль 2020 2020-07-06T08:26:08+03:00

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В Слюдянском районе уже двое суток разыскивают пропавшую без вести Оксану Сову. Женщина, которая работает тренером по фитнесу в Иркутске, исчезла 4 июля, когда ушла от группы туристов в районе «Метеостанции». Предварительно, известно, что она ушла в сторону озера Сердца в Слюдянском районе. С тех пор на связь Оксана не выходила. Никто из знакомых и родных не знает о ее местонахождении.

- Сейчас женщину ищут две поисковые группы, в которые входят полицейские и волонтеры, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Всех, кто, что либо знает о местонахождении Оксаны Совы, просят обращаться в отдел МВД по Слюдянскому району.

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ИСТОЧНИК KP.RU