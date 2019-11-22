Версия СК: водитель убил иркутскую бизнесвумен из-за долга

В Иркутске подходит к концу расследование громкого дела об убийстве 27-летней иркутской бизнесвумен Анны Малой, в котором обвиняют ее 26-летнего личного водителя Владислава Марусова. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала загадочную историю гибели девушки в сентябре этого года., со слов матери Владислава Ирины. Началось все в ночь на 8 сентября 2018 года, когда тело Анны Малой нашли на берегу Байкала в поселке Листвянка.

Приехала туда она вместе с Владом. Позже он рассказал, что когда припарковал машину на стоянке одного из отелей, Анна решила прогуляться одна, попросив водителя остаться в машине, а сама отправилась к кромке 15 метрового обрыва, чтобы спуститься к берегу Байкала. Влад, пока ждал начальницу, задремал на 15-20 минут. А когда проснулся и начал ее искать, увидел, что тело Анны лежит в воде. Тогда трагедию посчитали несчастным случаем. Думали, девушка сама сорвалась с обрыва. Марусов проходил по делу свидетелем. А в феврале 2019-го, после того, как в деле появились новая свидетельница, стал уже обвиняемым.

Влад Марусов находится в СИЗО с февраля 2019-го. Фото: соцсети

- Это произошло после того, как некая девушка дала показания, что как раз в то время, когда погибла Анна, она ночевала в том самом отеле, - рассказывала нам мать Влада Марусова Ирина. – Якобы она видела, как недалеко от гостиницы бурно спорят девушка и парень, который якобы хватал ее за руки. Затем, по словам свидетельницы, эта пара спустилась к воде, и больше их не видела. На основании этих показаний сына отправили в СИЗО.

И вот, спустя год и два месяца после трагических событий, следователи, собрав доказательства вины Марусова, отправили уголовное дело в Иркутский областной суд. А заодно раскрыли некоторые подробности убийства бизнесвумен.

- Молодой человек, чтобы не возвращать долг девушке, из корыстных побуждений, нанес ей несколько ударов твердым предметом по голове и телу, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - После этого он погрузил голову потерпевшей в воду и удерживал, пока она не умерла. Затем для инсценировки несчастного случая в виде падения с обрыва он переместил тело погибшей к основанию скалистого берега высотой 15 метров.

Погибшая Анна Малая. Фото: соцсети.

По словам следователей, расследование этого уголовного дела представляло особую сложность. Было проведено 12 судебных экспертиз, включая две сложные и длительные комиссионные судебно-медицинские экспертизы, а также тщательно проверялись показания Марусова.

- На протяжении всего времени обвиняемый противодействовал следствию, - продолжают в СК. - Препятствовал в сборе доказательств, и распространял недостоверные сведения, чтобы дискредитировать следователей, свидетелей и потерпевших. Ему придется ответить перед судом по статье "Убийство из корыстных побуждений".

- Мы, конечно, не согласны с такими обвинениями, - отвечает "КП-Иркутск" адвокат Владислава Марусова Станислав Орловский. - Будем опровергать все доказательств вины Влада. Нас ждет суд присяжных. Процесс будет долгим. Думаю, ждать приговора еще как минимум полгода.

- Сторона защиты действительно настаивает на суде присяжных, - говорит адвокат стороны Анны Малой Рафик Файзулин. - Это их право. Окончательное решение будет принято на судебных слушаниях.

Как Владислав Марусов попал на работу к Анне Малой, какие отношения у них были, кто был покровителем Малой, и зачем Анна давала Владу крупные суммы денег. Все подробности этой истории, а также комментарии родственников, друзей и адвокатов, читайте здесь.