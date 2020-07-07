2020-07-07T05:52:52+03:00
Происшествия

Завершены поиски пропавшей без вести фитнес-тренера из Иркутска

Оксана Сова найдена живой
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Завершены поиски пропавшей без вести фитнес-тренера из Иркутска. Фото: соцсетиЗавершены поиски пропавшей без вести фитнес-тренера из Иркутска. Фото: соцсети
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В Слюдянском районе успешно завершены поиски фитнес-тренера из Иркутска Оксаны Совы. Напомним, женщина пропала без вести 4 июля, в районе «Метеостанции», когда ушла от группы туристов в сторону озера Сердца. Два дня Оксана не выходила на связь. Ее искали полицейские и волонтеры. Оказалось, спортсменка заблудилась.

- Женщина найдена живой 7 июля, ее обнаружили спасатели по ходу ручья от озера Сердце, в районе пика Черского, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и МЧС России по Иркутской области. – С ней все в порядке. Спасатели накормили ее и сейчас сопровождают в базовый лагерь в Слюдянку

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ИСТОЧНИК KP.RU

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