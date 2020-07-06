6 Июль 2020 2020-07-06T05:03:44+03:00

23 ДТП произошло за неделю в Иркутске и районе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В Иркутске и Иркутском районе практически ежедневно происходят дорожно-транспортные происшествия. Только за неделю их зарегистрировано 23.

«В ДТП травмы получили 20 взрослых и шестеро несовершеннолетних», - сообщает Госавтоинспекция Иркутска.

В период с 29 июня по 5 июля автотранспортные средства столкнулись девять раз, шесть раз водители совершили наезд на пешеходов, три раза – на велосипедистов, один раз сбили животное. Две машины за минувшую неделю опрокинулись, один автомобилист наехал на препятствие, еще один съехал в кювет с дороги.

«Данные статистики свидетельствуют о том, что водители, пешеходы и пассажиры продолжают игнорировать основные правила безопасности на дороге», - отмечают сотрудники ведомства.

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