5 Июль 2020 2020-07-05T15:56:56+03:00

10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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В Иркутской области в Черемховском районе произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, в том числе и два ребенка.

«На трассе Р-255 Сибирь столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Мазда», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По предварительным данным, водитель, управлявший «Тойотой», не уступил дорогу и выехал на федеральную трассу, где и произошло столкновение с «Маздой».

Все участники ДТП – водители и пассажиры были госпитализированы. Предположительно в «Тойоте» в момент аварии находилось 6 человек, четверо ехали в «Мазде». На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Проезд по федеральной трассе затруднен. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.

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