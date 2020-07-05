2020-07-05T15:56:56+03:00
Происшествия

10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь

Авария произошла в Черемховском районе Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь10 человек пострадали в ДТП на трассе СибирьФото: ГУ МВД по Иркутской области
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В Иркутской области в Черемховском районе произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, в том числе и два ребенка.

«На трассе Р-255 Сибирь столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Мазда», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По предварительным данным, водитель, управлявший «Тойотой», не уступил дорогу и выехал на федеральную трассу, где и произошло столкновение с «Маздой».

Все участники ДТП – водители и пассажиры были госпитализированы. Предположительно в «Тойоте» в момент аварии находилось 6 человек, четверо ехали в «Мазде». На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Проезд по федеральной трассе затруднен. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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