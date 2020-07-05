10 человек пострадали в ДТП на трассе Сибирь
В Иркутской области в Черемховском районе произошло ДТП, в котором пострадали 10 человек, в том числе и два ребенка.
«На трассе Р-255 Сибирь столкнулись автомобили «Тойота Виста» и «Мазда», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. – «По предварительным данным, водитель, управлявший «Тойотой», не уступил дорогу и выехал на федеральную трассу, где и произошло столкновение с «Маздой».
Все участники ДТП – водители и пассажиры были госпитализированы. Предположительно в «Тойоте» в момент аварии находилось 6 человек, четверо ехали в «Мазде». На месте сейчас работает следственно-оперативная группа. Проезд по федеральной трассе затруднен. Инспекторы ГИБДД регулируют движение.
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