Перекрытие дорог в Иркутске: где лучше пока не ездить
Из-за разных ремонтных работ в Иркутске перекрывают дороги, или ограничивают по ним движение. Так, с 4 по 13 июля сложно будет проехать по перекрестку улиц Депутатской и Зверева. Здесь будут приводить в порядок теплосети.
Также с 4 июля по 18-ое ограничат движение по улице Петрова в районе дома №64. Здесь также ремонтируют теплосети.
А по улице Украинской транспорту и вовсе будет не проехать. С 13 июля по 3 октября движение транспорта на участке от улицы Просвещения до улицы Жукова будет запрещено. Это связано со строительством тепловой сети.
Кроме того, с 3 по 16 июля движение транспорта ограничат по улице Пржевальского. Рабочие уже приступили к ремонту сети водопровода в районе домов №63 и 76, а также на перекрестке с переулком 6-й Советcкий.
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ИСТОЧНИК KP.RU