2020-07-03T12:50:42+03:00
Общество

Перекрытие дорог в Иркутске: где лучше пока не ездить

В городе – сезон ремонтов
Яна ЛИСИНА
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Перекрытие дорог.Перекрытие дорог.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Из-за разных ремонтных работ в Иркутске перекрывают дороги, или ограничивают по ним движение. Так, с 4 по 13 июля сложно будет проехать по перекрестку улиц Депутатской и Зверева. Здесь будут приводить в порядок теплосети.

Также с 4 июля по 18-ое ограничат движение по улице Петрова в районе дома №64. Здесь также ремонтируют теплосети.

А по улице Украинской транспорту и вовсе будет не проехать. С 13 июля по 3 октября движение транспорта на участке от улицы Просвещения до улицы Жукова будет запрещено. Это связано со строительством тепловой сети.

Кроме того, с 3 по 16 июля движение транспорта ограничат по улице Пржевальского. Рабочие уже приступили к ремонту сети водопровода в районе домов №63 и 76, а также на перекрестке с переулком 6-й Советcкий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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