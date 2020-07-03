Режим ЧС введен в лесах Иркутской области: пожары тушит самолет Бе-200

3 Июль 2020 2020-07-03T17:19:16+03:00

Вскоре в регион прилетит еще один самолет Ил-76

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Из-за возросшего количества пожаров, в лесах Иркутской области введен режим ЧС. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

- С 3 июля, к тушению сложных лесных пожаров в Приангарье приступил самолет Бе-200 МЧС России, - сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области. – Вскоре в наш регион должен прибыть самолет-танкер Ил-76, который сейчас занят на тушении лесных пожаров в регионах, где ситуация более сложная.

Помимо этого, 4 июля тушить пожары в регионе прибудут еще 50 парашютистов-десантников из Тывы. Также, в Приангарье, благодаря усилиям 35 взрывотехников из федерального резерва удалось потушить крупный пожар в Жигаловском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU