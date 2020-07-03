55 лесных пожаров действуют в Иркутской области

3 Июль 2020 2020-07-03T06:38:10+03:00

Изменить размер текста: A A

14 692,1 гектара – площадь действующих очагов в лесном фонде Иркутской области, еще 1649 гектаров локализованных возгораний. Это данные на утро 3 июля. Борьба с огнем в лесах Приангарья продолжается. С сегодняшнего дня к тушению очагов подключат самолет Ил-76 МЧС России, при необходимости добавят и самолет-амфибию Бе-200.

Пожары обнаруживают каждый день. Только за минувшие сутки были потушены 10 вновь обнаруженных очагов и 12 ранее зарегистрированных. Их общая площадь была 240,8 гектаров.

«В локализованном состоянии на утро 3 июля перешло девять очагов», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Это вновь обнаруженный в Усть-Илимском районе и ранее зарегистрированные: по два – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, по одному – в Жигаловском, Киренском, Казачинско-Ленском районах, а также возгорание в лесах Минобороны России в Усольском районе. Общая площадь локализованных очагов – 1649».

Действующими на утро пятницы остались 55 пожаров на площади 14 692, 1 гектара. Лес горит в Качугском, Катангском, Усть-Илимском, Бодайбинском, Мамско-Чуйском, Казачинско-Ленском, Жигаловском, Усть-Удинском, Киренском, Братском, Усть-Кутском , Чунском, Нижнеилимском, Нижнеудинском и Иркутском районах.

Сообщается, что причастность людей есть только в 10 случаях возгорания, в остальных 76 причиной пожаров стали грозы. По данным региональных властей, только 16 из них на площади в 8372 гектара находятся в зоне контроля: 11 – в Катангском, три – в Казачинско-Ленском, по одному – в Киренском и Бодайбинском районах.

Авиамониторинг лесов в регионе осуществляется ежедневно.

Читайте также:

Десантник погиб во время тушения пожара в лесах Иркутской области. Руслану Имсырову было всего 42 года (подробности)

В Иркутске появятся обустроенные площадки для выгула собак? В студии Сергей Золотухин - депутат Думы Иркутска по округу №8 00:00 00:00

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU