2020-07-03T05:05:43+03:00
Общество

Десантник погиб во время тушения пожара в лесах Иркутской области

Руслану Имсырову было всего 42 года
Мария КНЯЗЕВА
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Десантник погиб во время тушения пожара в лесах Иркутской области. Фото: Инстаграм Игоря КобзеваДесантник погиб во время тушения пожара в лесах Иркутской области. Фото: Инстаграм Игоря Кобзева
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В Иркутской области продолжается борьба с огнем в лесах региона. К несчастью, не без жертв. Накануне при переходе от одного пожара на другой погиб десантник-пожарный Руслан Имсыров. Об этом в своем Инстаграм сообщил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

«Ему было всего 42 года. С 2002 года Руслан работал на Иркутской базе авиационной охраны лесов, принимал участие в ликвидации пожаров высоких категорий сложности, - написал Кобзев. – «Коллеги вспоминают Руслана как опытного бойца, настоящего профессионала, надежного товарища».

«Комсомолка» выражает соболезнования родным и близким Руслана Имсырова.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Приангарье к тушению пламени с сегодняшнего дня, 3 июля, привлекается «тяжелая артиллерия». Справляться с очагами возгорания будут при помощи самолета Ил-76 МЧС России, в дальнейшем при необходимости подключат и самолет-амфибию Бе-200.

Это связано с тем, что площади лесных пожаров в регионе увеличились почти до 7000 гектаров (это данные на 2 июля).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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