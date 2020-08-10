Cибиряк спас 7-летнюю девочку от педофила

Руслан Быков вовремя пришел на помощь девочке. Фото: личный архив Руслана Быкова

Пятничным вечером 33-летний житель Шелехова Руслан Быков после работы повез 5-летнюю дочку и 2-летнего сына в гости к бабушке, которая живет в соседнем поселке Чистые Ключи. В одном из дворов дочурка Руслана увидела в окно машины большую детскую площадку и начала просить папу остановиться, чтобы немного поиграть. Мужчина никуда не торопился, не смог отказать.

- Моя ребятня начала качаться на качелях, - рассказывает корреспонденту «КП»-«Иркутск» Руслан Быков. - Я стоял рядом и вдруг услышал громкий детский крик. Повернул голову и буквально в 20 метрах увидел такую картину: мужик сдернул с турника девочку лет семи и при этом снимал с нее штаны. Я сначала подумал, что это ее отец, думал, что-то поправляет. Но мужик прямо в таком виде повел ребенка в сторону!

Кроме Руслана взрослых на площадке не оказалось. Неподалеку, оцепенев, стояли несколько ребятишек, которые вообще не понимали, что происходит. В ту же секунду Руслан побежал вслед за мужчиной, который не отпускал ребенка.

- Я ничего не сделала, я ни в чем не виновата, - такие крики девочки услышал Руслан, когда настиг их.

То, что происходило далее, мужчине до сих пор неприятно вспоминать.

- Я бы не хотел об этом говорить - с отвращением рассказывает Руслан. – Он трогал ее прямо на площадке.

Увидев Руслана, педофил попытался убежать, но не успел. Руслан нагнал его буквально через пять метров, повалил на землю и стал удерживать. Тут подошли подростки, которые вызвали полицию. Сопротивляться преступник и не думал, лишь жалобно вопил: «Я в первый раз в жизни такое сделал, больше не буду».

- Если бы это была моя дочь, не знаю, что бы с тобой сейчас было, - ответил на это Руслан. – Лежи, не дергайся.

По словам Руслана, рядом с площадкой лесок. Если бы преступник успел отвести девочку туда, никто бы и не заметил. Сам неравнодушный шелеховчанин уже дал показания полиции и теперь надеется, что задержанного поместят под арест, чтобы местная детвора могла спокойно играть на площадке.

О самом преступнике пока ничего не известно. Вскоре должны быть известны подробности. Ну а Руслан, который сейчас работает мастером-приемщиком в одном из дилерских центров, скромно, считает, что на его месте неравнодушие проявил бы любой человек.

- С физической подготовкой у меня все отлично, - смеется Руслан. – Все детство и юность занимался спортом, поэтому убежать бы он точно не смог. – Отец ребенка уже встретился со мной, пожал руку и поблагодарил.

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